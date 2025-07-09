Компаниям Бурятии не хватает почти 4 тысячи работников

Есть и падение спроса. Так, начало лета оказалось не самым позитивным для специалистов из направлений «Страхование» (-44%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-32%), «Сельское хозяйство» (-5%), «Добыча сырья» (-3%).











Эксперты hh.ru проанализировали, в каких сферах больше всего рабочих мест в Бурятии, а также на каких специалистов спрос растет, а на каких — снижается.Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам июня работодатели открыли или обновили в Бурятии 3,8 тысяч вакансий. Больше всего мест сосредоточено в сфере рабочего персонала — здесь компании открыли 1,2 тыс. вакансий, или 32% от всего объема предложений о работе в регионе.Далее следует сфера строительства, недвижимости — там открыта 851 вакансия или 22%. На третьем месте по объему спроса — сфера производства и сервисного обслуживания. Здесь сосредоточено 745 или 19% вакансий.На четвертом месте по востребованности этим летом — работники из сферы продаж, обслуживания клиентов (699 или 18% вакансий), замыкают пятерку наиболее востребованных — специалисты из транспортно-логистической сферы (670 или 17%).Данные базы вакансий hh.ru показывают небольшой прирост спроса на персонал в регионе – объем вакансий в июне вырос на 5% относительно мая. Заметнее всего у работодателей увеличилась потребность в кадрах из сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+67% в июне к маю), а также «Искусство, развлечения, массмедиа» (+42%), «Управление персоналом, тренинги» (+38%), «Юристы» (+36%), «Административный персонал» (+20%).Инфографика: hh.ru