Общество 09.07.2025 в 10:14
Компаниям Бурятии не хватает почти 4 тысячи работников
Больше всего вакансий - в сфере рабочего персонала
Текст: Андрей Константинов
Эксперты hh.ru проанализировали, в каких сферах больше всего рабочих мест в Бурятии, а также на каких специалистов спрос растет, а на каких — снижается.
Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам июня работодатели открыли или обновили в Бурятии 3,8 тысяч вакансий. Больше всего мест сосредоточено в сфере рабочего персонала — здесь компании открыли 1,2 тыс. вакансий, или 32% от всего объема предложений о работе в регионе.
Далее следует сфера строительства, недвижимости — там открыта 851 вакансия или 22%. На третьем месте по объему спроса — сфера производства и сервисного обслуживания. Здесь сосредоточено 745 или 19% вакансий.
На четвертом месте по востребованности этим летом — работники из сферы продаж, обслуживания клиентов (699 или 18% вакансий), замыкают пятерку наиболее востребованных — специалисты из транспортно-логистической сферы (670 или 17%).
Данные базы вакансий hh.ru показывают небольшой прирост спроса на персонал в регионе – объем вакансий в июне вырос на 5% относительно мая. Заметнее всего у работодателей увеличилась потребность в кадрах из сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+67% в июне к маю), а также «Искусство, развлечения, массмедиа» (+42%), «Управление персоналом, тренинги» (+38%), «Юристы» (+36%), «Административный персонал» (+20%).
Инфографика: hh.ru
Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам июня работодатели открыли или обновили в Бурятии 3,8 тысяч вакансий. Больше всего мест сосредоточено в сфере рабочего персонала — здесь компании открыли 1,2 тыс. вакансий, или 32% от всего объема предложений о работе в регионе.
Далее следует сфера строительства, недвижимости — там открыта 851 вакансия или 22%. На третьем месте по объему спроса — сфера производства и сервисного обслуживания. Здесь сосредоточено 745 или 19% вакансий.
На четвертом месте по востребованности этим летом — работники из сферы продаж, обслуживания клиентов (699 или 18% вакансий), замыкают пятерку наиболее востребованных — специалисты из транспортно-логистической сферы (670 или 17%).
Данные базы вакансий hh.ru показывают небольшой прирост спроса на персонал в регионе – объем вакансий в июне вырос на 5% относительно мая. Заметнее всего у работодателей увеличилась потребность в кадрах из сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+67% в июне к маю), а также «Искусство, развлечения, массмедиа» (+42%), «Управление персоналом, тренинги» (+38%), «Юристы» (+36%), «Административный персонал» (+20%).
Есть и падение спроса. Так, начало лета оказалось не самым позитивным для специалистов из направлений «Страхование» (-44%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-32%), «Сельское хозяйство» (-5%), «Добыча сырья» (-3%).
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