Общество 09.07.2025 в 10:22

В Бурятии рассказали, как уберечь свою недвижимость от мошенников

Для этого надо подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия собственника
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии рассказали, как уберечь свою недвижимость от мошенников

Росреестр в целях сохранения недвижимости разработал методическое пособие для граждан, содержащее основные способы и методы защиты от злоумышленников.

- В пособии рекомендуется подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия собственника, как это уже сделали более 3800 жителей Республики Бурятия. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Росреестра, портал Госуслуг или в МФЦ, - сообщили в Росреестре.

Также выписки из ЕГРН следует заказывать только на официальном сайте Росреестра или портале Госуслуг, избегая сомнительных интернет-сервисов. Важно актуализировать адрес электронной почты в ЕГРН для оперативного получения уведомлений.

Перед сделками купли-продажи необходимо тщательно проверять документы, обращая внимание на право собственности и историю переходов прав на объект.

При сделках по нотариальной доверенности необходимо проверять ее подлинность на сайте Федеральной нотариальной палаты.

- Росреестр призывает граждан быть бдительными, внимательно изучать подписываемые документы и ни в коем случае не сообщать свои персональные данные по телефону, особенно данные аккаунта на Госуслугах. Важно предупредить пожилых родственников о рисках телефонного мошенничества и необходимости проверки всех подписываемых документов, – отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Бурятия Сарра Хайруллина.

Новое методическое пособие содержит расширенный перечень советов и рекомендаций для граждан, а также детальную информацию о способах борьбы с аферистами и масштабных мерах по противодействию мошенничеству, реализуемых Росреестром.

Скачать методическое пособие можно тут.

 

Фото: loon.site

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