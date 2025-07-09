Общество 09.07.2025 в 10:30

В Улан-Удэ презентуют документальный фильм о ветеранах СВО

Его покажут 10 июля в 11.00 в Национальной библиотеке Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ презентуют документальный фильм о ветеранах СВО

10 июля в 11:00 в Национальной библиотеке Бурятии состоится презентация документального фильма «Бурятия. История мужества» (возрастное ограничение 18+).

Этот фильм — живое свидетельство силы духа и мужества. В центре сюжета - ветераны специальной военной операции, которые, несмотря на тяжёлые травмы и инвалидность, находят в себе силы возвращаться к активной жизни через спорт.

Фильм создан при поддержке министерства спорта Республики Бурятия, Фонда «Защитники Отечества» и Республиканской спортивно-адаптивной школы.

Когда: Четверг, 10 июля, 11:00

Где: Национальная библиотека РБ, 2 этаж, зал для деловых встреч и переговоров.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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