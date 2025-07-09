Общество 09.07.2025 в 10:57

Улан-удэнца в розыске задержали благодаря скандалу в гостинице

Изрядно выпив, мужчина вступил в конфликт с администратором
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнца в розыске задержали благодаря скандалу в гостинице

Находящийся в розыске улан-удэнец попался в руки закона благодаря скандальному характеру и тяге к выпивке. Приняв лишнего, он устроил конфликт в гостинице, а администратор вызвала на помощь правоохранителей.

Заварушка с задержанием произошла в одной из гостиниц Советского района.

- В ходе пресечения конфликта между нетрезвым мужчиной и администратором гостиницы, росгвардейцы выяснили, что гражданин находится в розыске. По информации регионального Управления Федеральной службы судебных приставов 36-летний местный житель уклоняется от уплаты алиментов на содержание двух детей. Задолженность составляет порядка миллиона рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

За неуплату средств на содержание детей, в прошлом году мужчина был объявлен в розыск. Задержанного передали судебным приставам для принятия правого решения.

Фото: Росгвардия Бурятии

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