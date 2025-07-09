Общество 09.07.2025 в 11:18

Жителей Бурятии предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники звонят под видом сотрудников известных маркетплейсов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники звонят гражданам под видом сотрудников известных маркетплейсов и сообщают о якобы «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом».

Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

- Новая волна мошенничества связана с тем, что злоумышленники всё чаще представляются сотрудниками известных маркетплейсов — таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других. Они звонят гражданам под видом службы поддержки, сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», чтобы втереться в доверие и выманить персональные данные или доступ к банковским счетам, - сказал он.

Мошенники используют хорошо отработанные психологические сценарии — говорят уверенно, иногда используют «служебную лексику», а нередко и подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса.

Цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

- Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают «отменить» его через диктовку кода или установку удалённого доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники. Стоит понимать, что реальные маркетплейсы никогда не звонят с подобными запросами. Они не просят данные банковских карт, не диктуют инструкции по отмене заказов по телефону и тем более не предлагают установить сторонние приложения. Все действия происходят только через личный кабинет и официальное приложение, - предупредил он.

Депутат посоветовал пользователям соблюдать базовую цифровую гигиену: не отвечать на подозрительные звонки, перепроверять информацию через официальные каналы, не переходить по ссылкам из СМС и не сообщать данные даже тем, кто представляется «службой безопасности».

- В случае сомнений — лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с маркетплейсом через сайт или приложение, - сказал он.

 

Фото: loon.site

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