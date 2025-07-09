Общество 09.07.2025 в 11:40
Жителей Бурятии приглашают к участию в конкурсе «Городские интонации»
Это хорошая возможность рассказать о своем видении благоустройства территорий
Текст: Андрей Константинов
«Городские интонации» – это всероссийская программа признания и поддержки сообществ, преображающих городскую среду и формирующих новую культуру соучастия. Программа выстраивает систему поддержки – от точечных изменений в городской среде до масштабируемых практик, влияющих на развитие территорий по всей стране. Также организаторы отмечают, конкурс поспособствует достижению целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
К участию приглашаются:
– Некоммерческие организации и общественные объединения;
– Жители и инициативные группы;
– СМИ, блогеры, медиапроекты, авторские медиа;
– Коммерческие компании и корпоративные фонды;
– Образовательные организации.
«Мы призываем граждан участвовать в конкурсе. Недавно мы подвели итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства, оно показало, что жители Республики Бурятия активны, неравнодушны к тому, как развивается их населенный пункт. Конкурс – хорошая возможность заявить о себе, реализованном проекте и видении того, как должны дальше благоустраиваться территории», – отметил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
1. «Сила сообщества» (инициативы сообществ, улучшающие городскую среду на основе самоорганизации и горизонтальных связей);
2. «Медиа для города» (медиаматериалы о событиях и людях, стоящих за изменениями городской среды);
3. «Бизнес рядом» (реализованные в синергии сообществ и коммерческих компаний проекты по развитию городской среды);
4. «Точка сборки» (концепции, сформированные в образовательных организациях, предлагающие новые форматы участия жителей (с фокусом на участников и ветеранов СВО) в преображении городов.
Для участия необходимо:
1. Подготовить конкурсную работу в одном из форматов:
– Видеоролик до 3 минут (MP4);
– Лонгрид до 7000 знаков с фото;
– Аудиоподкаст до 15 минут.
2. Подать заявку на сайте, заполнив форму и прикрепив материалы.
3. Убедиться в соответствии требованиям (включая подтверждающие документы по вашей категории участников).
Прием заявок завершится 31 августа 2025 года.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.
К участию приглашаются:
– Некоммерческие организации и общественные объединения;
– Жители и инициативные группы;
– СМИ, блогеры, медиапроекты, авторские медиа;
– Коммерческие компании и корпоративные фонды;
– Образовательные организации.
«Мы призываем граждан участвовать в конкурсе. Недавно мы подвели итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства, оно показало, что жители Республики Бурятия активны, неравнодушны к тому, как развивается их населенный пункт. Конкурс – хорошая возможность заявить о себе, реализованном проекте и видении того, как должны дальше благоустраиваться территории», – отметил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
1. «Сила сообщества» (инициативы сообществ, улучшающие городскую среду на основе самоорганизации и горизонтальных связей);
2. «Медиа для города» (медиаматериалы о событиях и людях, стоящих за изменениями городской среды);
3. «Бизнес рядом» (реализованные в синергии сообществ и коммерческих компаний проекты по развитию городской среды);
4. «Точка сборки» (концепции, сформированные в образовательных организациях, предлагающие новые форматы участия жителей (с фокусом на участников и ветеранов СВО) в преображении городов.
Для участия необходимо:
1. Подготовить конкурсную работу в одном из форматов:
– Видеоролик до 3 минут (MP4);
– Лонгрид до 7000 знаков с фото;
– Аудиоподкаст до 15 минут.
2. Подать заявку на сайте, заполнив форму и прикрепив материалы.
3. Убедиться в соответствии требованиям (включая подтверждающие документы по вашей категории участников).
Прием заявок завершится 31 августа 2025 года.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.
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