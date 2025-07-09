Директор центра креативных индустрий стала членом Общественной палаты Бурятии. Накануне 8 июля состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Бурятии пятого созыва.

В нем принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов и 37 человек. Руководитель республики в торжественной обстановке вручил удостоверения новым членам Общественной палаты, в числе которых была заслуженный работник культуры Бурятии Наталья Борисова.

- Наталья Владимировна посвятила свою жизнь культуре. На протяжении 20 лет служила артисткой театра песни и танца Байкал. После этого работала заместителем директора театра Бурятской драмы и директором республиканского цирка, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

С начала объявления специальной военной операции Наталья Борисова не осталась в стороне, она неоднократно в составе группы выезжала в новые регионы ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Принимала участие в первой агитбригаде бурятских артистов, помогала доставлять гуманитарные грузы, встречалась с жителями данных регионов России.

За существенный вклад в культуру нашего региона Наталье Владимировне вручили несколько наград: Медаль Алдара Цыденжапова и Медаль Российского творческого союза работников культуры.

Фото: минкультуры Бурятии