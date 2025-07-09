В Бурятии медику отказали в соцподдержке

Прокуратуре Бурятии пришлось разбираться в некрасивой ситуации, в которой оказался медик из Кабанского района.«Женщина, проработав 13 лет фельдшером в одном учреждении района, уволилась. Но в 2023 году устроилась в другое медицинское учреждение района. После она представила необходимые документы для компенсации коммунальных платежей и оплаты за приобретенное твердое топливо. Однако, медицинское учреждение отказалось предоставить ей положенную социальную поддержку», - рассказали в надзорном ведомстве.В прокуратуре отметили, что данный отказ является вопиющим нарушением республиканского закона №1047-III. Он предусматривает возмещение затрат на оплату ЖКХ и приобретение твердого топлива специалистам, работающим в сельских населенных пунктах.После вмешательства надзорщиков медицинское учреждение пошло на попятную. Женщине компенсировали расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива на общую сумму 22 тыс. рублей.