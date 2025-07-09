Общество 09.07.2025 в 12:40

В Бурятии медику отказали в соцподдержке

Грубое нарушение закона случилось в Кабанском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии медику отказали в соцподдержке
Фото: freepik.com
Прокуратуре Бурятии пришлось разбираться в некрасивой ситуации, в которой оказался медик из Кабанского района. 

«Женщина, проработав 13 лет фельдшером в одном учреждении района, уволилась. Но в 2023 году устроилась в другое медицинское учреждение района. После она представила необходимые документы для компенсации коммунальных платежей и оплаты за приобретенное твердое топливо. Однако, медицинское учреждение отказалось предоставить ей положенную социальную поддержку», - рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что данный отказ является вопиющим нарушением республиканского закона №1047-III. Он предусматривает возмещение затрат на оплату ЖКХ и приобретение твердого топлива специалистам, работающим в сельских населенных пунктах.

После вмешательства надзорщиков медицинское учреждение пошло на попятную. Женщине компенсировали расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива на общую сумму 22 тыс. рублей.
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