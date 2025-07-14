Отсутствие ОСАГО

Вопрос: «Что делать, если у виновника ДТП нет ОСАГО?»

Сэсэг Баторовна Н.

ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности. Такой полис должен быть у всех автовладельцев. Суть страхования в том, что, если по вине конкретного водителя, указанного в полисе, случается ДТП, ущерб потерпевшему возместит страховая компания.

За вождение без полиса предусмотрен штраф по ст. 12.37 КоАП РФ: 800 руб. за первое нарушение, от 3 000 до 5 000 руб. за повторное.

План действий, если у виновника ДТП не оказалось ОСАГО:

1. Убедитесь, что нет пострадавших. При необходимости окажите первую помощь и вызовите скорую.

2. Вызовите сотрудников ГИБДД. Оформить ДТП по европротоколу не получится.

3. Зафиксируйте место ДТП: сделайте фото аварии и повреждений.

4. Запишите данные виновника ДТП — ФИО, телефон, марку и госномер машины.

5. Попробуйте договориться с виновником ДТП о выплате ущерба. Для фиксации договоренностей обязательно составьте соглашение о добровольном возмещении или расписку.

5. Если договориться не удалось, обратитесь в суд. Срок исковой давности — 3 года. Расходы на независимую экспертизу, исковое заявление и юриста также можно включить в список требований. С решением суда можно обратиться к приставам или в банк, где у ответчика открыт счет.

Если в ДТП пострадали люди, то они могут получить компенсацию в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Если у потерпевшего есть каско, то получить выплату за причиненный ущерб можно в своей страховой с учетом условий полиса. Например, если застрахован полный ущерб.