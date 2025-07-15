Вопрос: «Что такое завещательный отказ?»

Наследство можно оставить с условием исполнить какую-то имущественную обязанность по отношению к другому человеку — отказополучателю. Это называется завещательный отказ. Например, отец оставляет квартиру сыну с условием, что вторая жена отца сможет там проживать до конца жизни. Или мать оставляет дачу одной дочери с условием, что она ежемесячно выплачивает другой дочери установленную сумму.

Как оформить завещательный отказ? Чтобы установить, нужно составить завещание или наследственный договор с условием о завещательном отказе. Его можно установить как к наследникам по закону, так и по завещанию, к одному или нескольким.

Чтобы принять завещательный отказ, нужно обратиться к нотариусу с заявлением. Получить завещательный отказ до смерти наследодателя или передать это право другим лицам нельзя.

Если у наследного имущества меняется собственник, то завещательный отказ продолжает действовать.

Срок требования завещательного отказа - 3 года со дня открытия наследства. В течение этого срока отказополучатель — то есть тот, в чью пользу установлен завещательный отказ — может предъявить свои права наследникам.