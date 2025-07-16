Заработок ребенка и единое пособие

Вопрос: «Если подросток в период летних каникул подрабатывает, учтут ли этот доход при расчете единого пособия?»

Если в летние каникулы подросток устроился на работу, то его доход от трудовой деятельности не будет включен в доходы семьи, если будут соблюдены два условия:

- ребенок очно учится в школе, колледже или вузе;

- возраст ребенка в расчетном периоде — менее 18 лет.

При этом обучение должно длится не менее 6 месяцев в расчетном периоде.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума в регионе фактического проживания после комплексной оценки нуждаемости

При оценке нуждаемости, кроме зарплаты от летней подработки ребенка, в доходы семьи также не включаются иные меры поддержки и некоторые выплаты.

Напоминаем о том, что официальное трудоустройство подростка при летней подработке является стартом для формирования страхового стажа. Для выхода на работу ребенка с 14 до 16 лет необходимо письменное согласие одного из родителей.