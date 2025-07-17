Вопрос: «Сколько раз можно взять учебный отпуск?»

Баярма Ц.

Воспользоваться учебным отпуском можно неограниченное количество раз, но продолжительность такого отпуска на первом и втором курсах должна составлять не более 40 календарных дней, на последующих не более 50 дней.

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 173 ТК РФ работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации:

- на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней;

- на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней).