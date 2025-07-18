Общество 18.07.2025 в 09:00

Пособия на нескольких детей

Можно ли получать одновременно?
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Текст: Номер один
Пособия на нескольких детей
Номер один

Вопрос: «Можно ли совместить сроки получения пособия на нескольких детей?»

Ксения Тимофеевна М.

Если вы получаете единое пособие на нескольких детей и у выплат разные сроки окончания, вы можете их синхронизировать. Тогда пособие будут выплачивать одновременно на всех детей.

Для этого нужно написать заявление в последний месяц выплаты на одного из детей. Единое пособие сроком на 12 месяцев назначат со следующего месяца после подачи документа.

Например, Вам назначили пособие на троих детей, сроки окончания выплат:

- на первого ребенка — до июня 2025 года;
- на второго — до августа 2025 года;
- на третьего — до января 2026 года.

Чтобы объединить пособия, вам нужно подать одно заявление на всех детей в последний месяц выплат на первого ребенка, то есть в июне 2025 года. В этом случае общий период единого пособия на детей стартует через месяц после подачи заявления — с июля 2025 года. И длиться он будет 12 месяцев, до июня 2026 года.

Если Соцфонд отклонит заявление, текущие выплаты на остальных детей продолжатся до окончания установленного срока.

Как подать заявление:

- в личном кабинете на «Госуслугах»;
- в отделении СФР;
- в офисе МФЦ.


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