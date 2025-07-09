В детской больнице Улан-Удэ прошёл клоунский патруль

Проект «Клоунский патруль — улыбайся с нами» подарил лучистый смех и искреннюю радость юным пациентам отделений онкологии и гематологии, нефрологии и неврологии Детской республиканской клинической больницы. Смехотерапия помогла детям и их родителям почувствовать себя спокойнее, увереннее и снизить уровень стресса.

Проект прошел 8 и 9 июля и был организован благотворительным фондом «ДоброСвет» при поддержке фармацевтической компании «Сервье».

- Мы всегда приветствуем такие мероприятия от благотворительных организаций, которые добавляют в больничный распорядок что-то доброе, увлекательное, нестандартное и при этом понятное детям. Юным пациентам и их родителям это помогает немного отвлечься от трудностей продолжительного лечения, добавить в больничные будни радостных моментов и просто на время расслабиться. Смена привычного распорядка дня вызывает у детей искренний интерес и оживляет обстановку в отделении. Такие мероприятия позволяют детям проявлять эмоции, становиться более открытыми, легче вступать в контакт как друг с другом, так и с медицинским персоналом, — отметила заведующая отделением онкологии и гематологии ДРКБ Любовь Гурулёва.

Эти два дня, несомненно, останутся в сердцах детей как настоящий праздник, на время превративший больничные стены в пространство для игр и веселья. Клоуны, полные энергии, играли с детьми, дарили подарки, рассказывали захватывающие истории, удивляли фокусами и разыгрывали забавные сценки. Благодаря созданной ими атмосфере тепла и доброжелательности, дети и родители чувствовали себя комфортно и активно участвовали в играх, сообщили в пресс-службе детской больницы.

- Вот уже два года в рамках нашего проекта мы ездим по регионам и работаем в детских онкологических отделениях. Команда медицинских клоунов – профессионалы, прошедшие специальную подготовку и многочисленные тренинги в области медицины, психологии и актерского мастерства. Их работа основана на глубоком и бережном контакте с юными пациентами, готовыми к общению, и их родителями. Самой главной наградой для нас являются детские улыбки, и тогда мы говорим себе: получилось! Этот мощный заряд должен дать ребенку сил для борьбы с недугом, — поделилась директор БФ «ДоброСвет» Александра Роднищева.

Фото: ДРКБ