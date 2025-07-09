На острове Ольхон заасфальтируют дороги

На острове Ольхон на Байкале заасфальтируют дороги. Сейчас специалисты укладывают покрытие на трех участках автомобильных дорог общей протяженностью 12,3 километра

– Ремонт дорог на Ольхоне – это не просто вопрос удобства, а необходимость для безопасности, экологии и устойчивого развития острова. Сейчас идет постепенное обустройство ключевых маршрутов с соблюдением природоохранных норм. В этом году на ремонт дорог на острове направлено более 487 млн. рублей, – сказал первый зампред правительства региона Руслан Ситников.

На острове проводят капитальный ремонт двух участков автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир общей протяженностью 7,2 км. Также ремонт идет на автодороге Хужир – Харанцы длиной 5,1 километра.

Кроме того, на острове Ольхон планируется ремонт еще одного важного участка дороги – от паромной переправы до подъезда к Хужиру. Его протяженность 29,6 километра. Проектная документация на его реконструкцию уже разработана и прошла экспертизу.

Также на дороге Баяндай – Еланцы – Хужир, расположенных на материковой части, ремонтируют два участка трассы общей протяженностью 12,4 км.

Всего на ремонт дорог на Ольхоне в этом году из федерального и областного бюджетов направлено 491,3 млн рублей. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: правительство Иркутской области irkobl.ru