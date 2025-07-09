Роддом Улан-Удэ побил рекорд по количеству новорожденных

В День семьи, любви и верности в Республиканском перинатальном центре установлен настоящий рекорд. 8 июля в его стенах родилось 25 новорождённых.

Как уточнили в роддоме, такого количества родов в один день в июне ещё не было. Из 25-ти малышей — 15 мальчиков и 10 девочек, также есть две двойни.

- Этот удивительный символичный день напомнил нам, что семья — это прежде всего жизнь, которая начинается здесь, в роддоме. Поздравляем всех молодых родителей с рождением малышей! Пусть в каждой семье будет любовь, тепло и поддержка, - рассказали в Перинатальном центре Улан-Удэ.

Фото: loon.site