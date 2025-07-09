Общество 09.07.2025 в 14:53

Студент из Бурятии разработал необычный корм для собак

Его представят на Восточном экономическом форуме
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Текст: Андрей Константинов
Студент из Бурятии разработал необычный корм для собак
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Студенческий проект по производству специализированных кормов для собак с использованием лекарственных растений, произрастающих в Бурятии, отобран для участия в акселерационной программе «ТехноВосток 2030». Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Разработка принадлежит студенту технологического факультета Бурятской сельскохозяйственной академии Андрею Сергееву. В основе проекта лежит создание комбикормов с добавлением сушёных овощей, ягод и растительного лекарственного сырья.

- Проект направлен на разработку функционального питания для домашних животных с элементами профилактического действия. Используемое сырьё обладает природными свойствами, благоприятно влияющими на здоровье собак, - рассказал Андрей Сергеев.

Акселерационная программа «ТехноВосток 2030» инициирована президентом России и реализуется при поддержке специалистов фонда «Сколково». Она продлится всё лето. В финале, который пройдёт в рамках Восточного экономического форума 3–6 сентября во Владивостоке, участники представят свои проекты инвесторам и экспертам.

Андрей Сергеев претендует на грант до 3 млн рублей. Ранее его разработка уже получила поддержку в размере 1 млн рублей по программе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Сейчас проект находится на этапе запуска пилотного производства.

Организаторы акселератора отмечают, что особое внимание уделяется инициативам, ориентированным на использование местного сырья и потенциала регионов Дальнего Востока.
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