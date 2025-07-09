Общество 09.07.2025 в 15:06

В Бурятии проживает 4,5 тысячи детей-сирот

Из них – более 94,4 процента находится на воспитании в семьях
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проживает 4,5 тысячи детей-сирот

В Бурятии сейчас проживает 4,5 тысячи детей-сирот. Из них 4236 детей или 94,4 процента находится на воспитании в семьях.

- В период с 1 января по 1 июля 2025 года усыновлено 40 детей в 31 семью, - сообщили в отделе опеки и попечительства ведомства.

- На безвозмездной основе воспитываются 2257 детей в 1832 семьях опекунов или попечителей, которыми, как правило, являются близкие родственники детей. На возмездной основе в 869 приемных семьях, воспитываются 1822 ребенка. Под предварительной опекой находятся 157 детей в 93 семьях. Ожидают устройства в семью, временно помещены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 250 детей, - добавили в Минсоцзащиты Бурятии.

Работа по устройству детей-сирот в семьи проводится на постоянной основе. Также продолжается работа по подбору замещающих семей для детей.

 

Фото: loon.site

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