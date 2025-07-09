Правительство одобрило законопроект о сплошных рубках на Байкале

Федеральная правительственная комиссия одобрила ряд поправок в природоохранное законодательство, ограничивающее деятельность человека на Байкале. Об этом сообщает РБК. Поправки были подготовлены Минприроды России.Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в 2023 году. Сейчас документ готовят ко второму чтению.Среди основных предложений законопроекта – разрешить сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сейчас данный вид рубок там под запретом. Против предложения выступает ряд ученых, экологов.Не менее значимое предложение законопроекта позволяет перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли иных категорий. Правда есть ограничения – только для строительства гидро- и селезащитных сооружений, автодорог, объектов теплогазоводоснабжения, водоотведения, газоснабжения и кладбищ.По информации РБК, создание в центральной экологической зоне новых особых экономических зон не допускается. Есть в законопроекте и другие новшества.Как не раз отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, федеральное природоохранное законодательство в его современном виде не позволяет республике решить целый ряд жизненных вопросов в зоне Байкала.Например, положение с очистными сооружениями.- К вопросу о выдринских очистных. Очистные также построены по поручению президента, запущены в эксплуатацию в 2022 году и находятся в постоянном рабочем режиме с момента запуска. Очистные рассчитаны на поселок Выдрино с мощностью 300 кубометров в сутки. Проблемы, которые отметила в рамках своего визита депутат Госдумы Жанна Рябцева, действительно есть. Блок механической очистки - а это решетка и песколовка для отсеивания - в настоящее время не работает, лопасти смесителя не работают, насос не работает и т. д., - сообщал глава региона на своей странице в Телеграм.По его словам, основная причина, от которой все проблемы - это консистенция входящих стоков и жидких отходов.- Выдринские очистные по проекту рассчитаны на стоки в жидком разбавленном виде, - пояснял он ранее.Однако на выдринские очистные также привозятся все отходы из септиков и выгребных Танхоя. В итоге получающуюся, скажем так, «густую жижу» и через решетку не пропустить, и насос ее не вытягивает. Поэтому работает помпа, и в целом техпроцесс имеет отклонение от проектного.По словам главы, Водный кодекс требует, чтобы стоки с очистных сбрасывались только в водные объекты. В Выдрино речка Снежная протекает прямо по поселку, в Улан-Удэ - Селенга, в Северобайкальске – река Тыя, а в Танхое внутри населенного пункта речки, достаточной по водотоку для сброса в нее очищенных стоков, нет. Речка Переемная - рядом, в полутора километрах, но она уже не в границах населенного пункта, а в лесном фонде.А по Закону «Об охране озера Байкал» перевод земель из одной категории в другую запрещен. И мы не можем даже землю выделить под строительство очистных. Уже не первый год стараемся актуализировать нормы законодательства, чтобы была возможность перевода земель в центральной экологической зоне под строительство очистных. Без этого построить все необходимые очистные на Байкале и выполнить поручение президента в принципе невозможно, - бил тревогу Алексей Цыденов.В качестве примера глава указывал, что также к очистным требуется строительство линий электропередач, подъездной дороги, коллектора. А для этого надо срубить какое-то количество деревьев. И тут также начинаются проблемы: можно рубить или нельзя. Надзорные органы трактуют рубку деревьев для строительства объектов инфраструктуры как сплошную рубку. А такая рубка на Байкале запрещена.- В итоге, пока нормативные ограничения не будут решены, строительства очистных в Танхое не будет. Мы даже к проектированию приступить не можем. Законопроект, решающий эти вопросы, первое чтение в Думе прошел, но во втором чтении мы застряли в неконструктивных дискуссиях, - подчеркивал ранее глава.Но проблема со строительством очистных не единственная, которая буксует из-за запрета трогать леса вокруг Байкала. Например, требуется решение вопроса с обеспечением населения дровами, разрешение на оформление в населенных пунктах земельных участков в собственность людям, организация кладбищ под большим вопросом и защита деревень от пожаров стала невозможной. Надо решить задачу с возможностью ремонта мостов на дороге вдоль Байкала. Сейчас на федеральной дороге пять мостов в аварийном состоянии в любой момент могут обрушиться. Но, чтобы их реконструировать надо в полосе отвода деревья срубить.РБК напоминает, законопроект, о котором идет речь, внесен в Госдуму в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле того же года. Весь следующий год законопроект лежал без движения, пока в июне 2024 года не появилась версия ко второму чтению. Она существенно отличалась от первоначальной: законопроект был расширен, в нем появилось понятие частной собственности на Байкале (сейчас она там запрещена), появилось положение о запрете сплошных рубок, но с оговорками (в том числе разрешались сплошные рубки погибшего леса (например, выгоревшего), если нельзя очистить пострадавшую территорию и заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок) и т. д.После этого в разное время было подготовлено еще несколько вариантов поправок к законопроекту, но ни один из предлагавшихся вариантов пока не рассмотрен на заседании профильного комитета Госдумы по экологии. Официально срок представления поправок истек 1 июля 2024 года. Но в феврале 2025 года Владимир Путин публично поддержал внесение поправок в закон о Байкале. В том числе о рубках леса. Это послужило тому, что законопроект вновь ожил в стенах Государственной Думы.