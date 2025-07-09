Общество 09.07.2025 в 15:37
В Улан-Удэ жене военного неправомерно отказали в пособии
В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура рассмотрела жалобу молодой матери, чей муж проходит срочную службу. Горожанка обратилась Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ за получением пособия, однако ей там отказали.
Прокуратура установила, что отказ был неправомерен.
«Федеральный закон гарантирует получение матерью ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия», - отметили в надзорном ведомстве.
По итогам проверки управляющий Отделением получил прокурорское представление, а должностное лицо учреждение привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 3 тысячи рублей. После этого горожанке назначили пособие, а также выплатили ей свыше 100 тысяч рублей за прошлые месяцы.
Прокуратура установила, что отказ был неправомерен.
«Федеральный закон гарантирует получение матерью ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия», - отметили в надзорном ведомстве.
По итогам проверки управляющий Отделением получил прокурорское представление, а должностное лицо учреждение привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 3 тысячи рублей. После этого горожанке назначили пособие, а также выплатили ей свыше 100 тысяч рублей за прошлые месяцы.
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