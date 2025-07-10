Жителей Бурятии решили обобрать на неделю раньше

Общественники Бурятии бьют тревогу: ресурсоснабжающие компании, вопреки постановлению правительства, начали применять новые тарифы ЖКХ на неделю раньше установленного срока. Активисты направили жалобу в Генпрокуратуру РФ с требованием пресечь это нарушение и пересчитать платежи.В Бурятии с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ официально выросли на 13%. Однако при сверке показаний жители нашей республики обнаружили, что новые расценки ресурсоснабжающие компании начали применять досрочно - уже в последней декаде июня.- В Улан-Удэ происходит массовое нарушение федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанное с повышением тарифов с 1 июля 2025 года, - заявляют общественники.Взывая к справедливости, они ссылаются на прямое нарушение п. 33 Правил предоставления коммунальных услуг (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года), который четко закрепляет право потребителей передавать показания счетчиков исполнителю услуг до 25-го числа текущего месяца, подчеркивая, что это именно право, а не обязанность абонентов.Данная норма специально предусмотрена законодателем для защиты граждан от произвольного изменения порядка расчетов со стороны ресурсоснабжающих организаций.При этом в соответствии с п. 37 Правил № 354 расчетный период для начисления платежей строго соответствует календарному месяцу, а действующий в этом периоде тариф должен применяться ко всему объему потребленных услуг, включая те, что фактически оказаны в предыдущем месяце, но учтены по показаниям, переданным в текущем. Таким образом, досрочное применение новых тарифов к июньскому потреблению прямо нарушает установленный порядок расчетов.В жалобе особо подчеркивается, что, согласно п. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, срок внесения платежей за ЖКУ строго регламентирован - не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. При этом отсутствуют какие-либо законные основания требовать от потребителей передачи показаний до 1-го числа, поскольку такое условие не предусмотрено действующим законодательством и ресурсоснабжающие организации не заключали с гражданами никаких индивидуальных договоров, содержащих подобные обязательства.Таким образом, по закону коммунальные платежи должны считать по тем ценам, которые действовали в момент потребления. Если вы, например, пользовались водой в июне, то и платить должны по июньским тарифам, даже если передали показания или оплатили счет в июле. Коммунальщики не имеют права брать деньги за прошлый месяц по новым, более высоким тарифам, иначе это получается прямое нарушение закона.Тем не менее в Улан-Удэ уже сложилась странная практика: местные коммунальные компании (включая Водоканал, Читаэнергосбыт и ТГК-14) начисляют платежи за июнь по новым тарифам, которые должны применяться только с 1 июля. Выходит так, что за последние дни июня (с 25-го по 30-е число), когда действовали старые цены, людям все равно выставляют счета на 13% дороже.- В действиях ресурсоснабжающих организаций мы усматриваем признаки противоречия с федеральным законодательством в части начисления коммунальных платежей. Страдают жители, которые вынуждены переплачивать за оказанные услуги, - отмечается в письме общественников. - На основании вышеизложенного просим принять меры прокурорского реагирования, дать правовую оценку действиям ресурсоснабжающих организаций и разъяснить, на основе какого нормативно-правового акта осуществляются подобные действия со стороны ресурсоснабжающих организаций.Эксперт Общественной палаты Владимир Афанасьев отметил, что при своевременной передаче показаний приборов учета проблем не должно возникнуть.- Новые платежки за июль мы увидим в начале августа, поэтому панику поднимать рано, - сообщил он.При этом тот факт, что ресурсники считают с 25 июня уже по новым тарифам, он обозначил как «несущественный».- Суммы переплаты там будут небольшими, практически незаметными, - отметил Афанасьев.Между тем сейчас все работает на коммунальщиков, а не на потребителей, даже в мелочах.- Реальные доходы населения за последние годы стагнируют или снижаются, - говорит улан-удэнский экономист Николай Тетерин. - А сегодняшний рост цен на коммунальные услуги намного превышает темпы роста зарплат и пенсий.По словам Тетерина, в Улан-Удэ платежи за жилье - одна из базовых статей расходов в связи с нашим холодным климатом. Многие семьи уже находятся в сложной ситуации, и любое увеличение расходов очень болезненно. Тем более что за последние годы в Бурятии было несколько этапов повышения тарифов.Ситуация с незаконным начислением июньских платежей по повышенным тарифам усугубляет и без того сложную экономическую обстановку. Жители Бурятии сталкиваются с тройным финансовым давлением: постоянным ростом коммунальных платежей, увеличением налогового бремени (включая НДФЛ и имущественные налоги) и стремительным подорожанием продуктов первой необходимости. При этом граждане не видят прямой взаимосвязи между регулярным повышением тарифов и улучшением качества предоставляемых услуг.В таких условиях каждая незаконно начисленная копейка становится дополнительным фактором социального напряжения, а переплаты за июнь - ярким примером несправедливого отношения к потребителям.