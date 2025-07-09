В Бурятии сельчане угнали мотоцикл у своей родственницы

Двое сельчан из Хоринского района Бурятии крепко выпив обокрали свою же родственницу, проживающую по соседству. Проходя мимо ее дома и увидев там мотоцикл, они угнали его, чтобы доехать до кафе и продолжить там свое веселье.

Хозяйка пропажи обратилась в полицию.

- 57-летняя женщина рассказала, что уезжала вместе с супругом в районный центр. Вернувшись она обнаружила, что со двора частного дома пропал мотоцикл. Ущерб составил 87 тысяч рублей. Немного погодя оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 60-летний и 23-летний родственники заявительницы, - рассказали в полиции республики.

Выяснилось, что сельчане распивали спиртные напитки по месту жительства. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они отправились на улицу и дошли до частного дома родственников. Увидев у них во дворе мотоцикл, решили угнать его, чтобы покататься. Мужчины доехали до кафе и продолжили распивать спиртное уже там. Под белы рученьки полиция их забрала оттуда же.

Фото: loon.site