Общество 09.07.2025 в 17:09

Жители Бурятии на 15% активнее стали общаться в мессенджерах

Интерес к классическим звонкам падает и у молодежи, и у старшего поколения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии на 15% активнее стали общаться в мессенджерах
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Как сообщили в пресс-службе компании, жители Бурятии в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% меньше звонили по телефону, но на 15% больше общались в мессенджерах.

Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно среди зумеров. У пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 13%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 16%. 

Интересную динамику демонстрируют люди более старшего возраста. Так, абоненты 56+ на 20% увеличили трафик в мессенджерах, поколение 46-55 лет – на 17%, а абоненты 36-45 лет – на 13%. При этом все они на 3% стали меньше совершать звонков.

Всё активнее цифровые способы связи осваивают и миллениалы. У аудитории 25-35 лет объёмы «голоса» упали на 9%, а показатель интернет-трафика увеличился на 15%.

Между тем к традиционным звонкам прибегают в основном женщины — на них приходится 57% голосового трафика против 43% у мужчин. 

В мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудио вариант. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.

В пресс-службе МегаФона подтвердили тренд на снижение голосовых вызовов. Как показывает big data оператора, дальневосточники с начала этого года стали реже использовать голосовые вызовы, предпочитая звонки в мессенджерах.

Теги
связь

Все новости

Жители Бурятии на 15% активнее стали общаться в мессенджерах
09.07.2025 в 17:09
В Бурятии сельчане угнали мотоцикл у своей родственницы
09.07.2025 в 16:56
В Улан-Удэ проходят Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала»
09.07.2025 в 16:38
Предприниматель из Бурятии вошел в ТОП-350 всероссийского рейтинга «Индекс дела»
09.07.2025 в 16:34
В Национальной библиотеке проведут мастер-классы по живописи
09.07.2025 в 16:26
Жителям Улан-Удэ предлагают чистую воду
09.07.2025 в 16:06
Улан-удэнский аэропорт обслужил 400 тысяч пассажиров с начала года
09.07.2025 в 16:06
В Улан-Удэ жене военного неправомерно отказали в пособии
09.07.2025 в 15:37
Пенсионера из Бурятии будут судить за попытку убийства 17-летней девушки
09.07.2025 в 15:33
В Чите открывается новый рынок для подержанных иномарок
09.07.2025 в 15:13
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии сельчане угнали мотоцикл у своей родственницы
Веселые покатушки закончились в отделении полиции
09.07.2025 в 16:56
Жителям Улан-Удэ предлагают чистую воду
Чтобы получить ее, надо заключить договор с «Водоканалом»
09.07.2025 в 16:06
В Улан-Удэ жене военного неправомерно отказали в пособии
В дело пришлось вмешаться прокуратуре
09.07.2025 в 15:37
В Чите открывается новый рынок для подержанных иномарок
Автосалоны уходят в прошлое, старые машины проще продавать на базаре
09.07.2025 в 15:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru