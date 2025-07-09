Жители Бурятии на 15% активнее стали общаться в мессенджерах

В пресс-службе МегаФона подтвердили тренд на снижение голосовых вызовов. Как показывает big data оператора, дальневосточники с начала этого года стали реже использовать голосовые вызовы, предпочитая звонки в мессенджерах.





Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.Как сообщили в пресс-службе компании, жители Бурятии в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% меньше звонили по телефону, но на 15% больше общались в мессенджерах.Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно среди зумеров. У пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 13%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 16%.Интересную динамику демонстрируют люди более старшего возраста. Так, абоненты 56+ на 20% увеличили трафик в мессенджерах, поколение 46-55 лет – на 17%, а абоненты 36-45 лет – на 13%. При этом все они на 3% стали меньше совершать звонков.Всё активнее цифровые способы связи осваивают и миллениалы. У аудитории 25-35 лет объёмы «голоса» упали на 9%, а показатель интернет-трафика увеличился на 15%.Между тем к традиционным звонкам прибегают в основном женщины — на них приходится 57% голосового трафика против 43% у мужчин.В мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудио вариант. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.