Общество 09.07.2025 в 17:37

Молодая семья из Бурятии представила республику на всероссийском фестивале «Россия. Соединяя сердца»

Элизабет и Тимур приехали на фестиваль со вторым ребенком - шестимесячным сыном
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодая семья из Бурятии представила республику на всероссийском фестивале «Россия. Соединяя сердца»

II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» стартовал 8 июля, в День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве (возрастное ограничение 0+).

Бурятию на фестивале представляет молодая семья Элизабет и Тимур Бадмаевы. Молодая пара известна своим участием в самой массовой и многонациональной свадьбе, которая прошла на ВДНХ в Москве в Год семьи 12 мая 2024 года.

- Бурятию на фестивале представляет молодая семья Элизабет и Тимур Бадмаевы. В рамках открытия мероприятия первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова встретились с семейными парами, - сообщили в правительстве Бурятии.

Напомним, молодая пара известна своим участием в самой массовой и многонациональной свадьбе, которая прошла на ВДНХ в Москве в Год семьи 12 мая 2024 года.

Во время встречи организаторы отметили, что во многих семьях с момента проведения первого фестиваля в 2024 году, старт которому дал Президент России Владимир Путин, уже родились дети. Не исключением стала и семья Бадмаевых из Бурятии – Элизабет и Тимур приехали на второй фестиваль с шестимесячным сыном.

Во время встречи с Сергеем Кириенко и Татьяной Голиковой представители республики предложили сделать всероссийский свадебный фестиваль ежегодным и заложить традицию – передавать семейный очаг «Сердце России» от пар прошлого фестиваля к парам нынешнего как символ преемственности традиций и крепкого семейного союза.

Татьяна Голикова подчеркнула, что всероссийский свадебный фестиваль уже стал сложившейся традицией. Она поддержала предложение и отметила, что такое мероприятие должно стать ежегодным.

- В прошлом году 220 пар со всей страны заключили брак на выставке-форуме «Россия». Во многих молодых семьях уже появились дети. Очень радует, что Россия возвращается к традициям многодетной семьи. Если десять лет назад желание иметь много детей высказывали только 18% наших граждан, то сейчас это уже 39%, – отметила Татьяна Голикова.

Отметим, II всероссийский свадебный фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проходит в НЦ «Россия» с 8 по 10 июля 2025 года. В эти дни здесь зарегистрируют браки более 200 пар из всех регионов страны.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Минсоцзащиты Бурятии

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