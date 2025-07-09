Общество 09.07.2025 в 17:38

Покупка квартир по прописке обрушит рынок жилья

Покупать жилье по семейной ипотеке можно будет только по месту регистрации
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Текст: Иван Иванов
Покупка квартир по прописке обрушит рынок жилья
Фото: архив «Номер один»
Законопроект о запрете оформлять семейную ипотеку на жилье не по региону регистрации заемщика могут внести на рассмотрение в парламент в течение месяца. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это важная инициатива и заработать она может в начале 2026 года - уже в 1-м квартале.

Изначально с такой идеей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце июня. Тогда она призвала премьер-министра РФ Михаила Мишустина усовершенствовать механизм выдачи кредитов по семейной ипотеке.

«Совфед ратует за адресный характер льготных ипотечных программ и за то, чтобы они не использовались в инвестиционных целях», - пояснил экономист Андрей Бархота.

Семейная ипотека остается единственным доступным вариантом покупки недвижимости для многих россиян. По итогам мая доля этой программы в выдачах приблизилась к 70%. Это значит, что три из четырех жилищных кредитов в РФ оформляют именно семьи с детьми.

Для Минфина ужесточение условий по семейной ипотеке означает снижение расходов, считают эксперты. По сути, государство софинансирует каждый третий выдаваемый жилищный кредит. Оптимизация трат в этой части могла бы отчасти помочь бюджету справиться с дефицитом, который уже достиг 3,7 трлн рублей.

Вероятнее всего, ЦБ не станет возражать против введения запрета на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации.

Между тем запрет на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации затруднит участие в госпрограмме для многих россиян. Например, жители Москвы уже не смогут купить квартиру в Подмосковье.

Проверять прописку будут по данным ФНС или МВД - технически это совсем несложно, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако любые новые фильтры - это бюрократия и дополнительные риски для банков. Это может привести к росту административной нагрузки на банки, а в перспективе и к снижению уровня одобрения ипотеки.

Если инициативу одобрят, выдачи семейной ипотеки могут сократиться на 30% - особенно в крупных городах, заключил Чернов. Возможности для регистрации в нужном месте при этом не будут закрыты, поэтому падение может быть и менее радикальным - в пределах 15%.

Принятие данной инициативы усложнит жизнь и жителям Улан-Удэ, которые планируют купить жильё в другом городе. Им придётся брать более дорогие, а не льготные кредиты. Застройщикам тоже придётся туго. Но у государства кончаются деньги на субсидирование ипотеки, и решение сэкономить будет превалировать над рациональностью.
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