Общество 10.07.2025 в 09:36
В Бурятии в два раза снизилось количество пожаров
Их тушат почти 700 человек
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в Бурятии почти в два раза снизилось количество лесных пожаров. Если 9 июля было зафиксировано 23 возгорания, то сегодня их количество составляет – 13.
За сутки снизилась и площадь пожаров – с 7,5 тысяч гектаров до 4,8 га.
- Удалось ликвидировать 11 очагов в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Селенгинском районах на площади 5 411 га. Локализовано 6 пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 670 человек. Задействовано 88 единиц техники, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Фото: loon.site
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