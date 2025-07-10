Общество 10.07.2025 в 09:52

Из Китая в Бурятию пытались завести 47 тонн подозрительных кормовых добавок

Груз на границе развернули, отправив обратно в КНР
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Текст: Елена Кокорина
Из Китая в Бурятию пытались завести 47 тонн подозрительных кормовых добавок

На границе Бурятии предотвратили ввоз десятков тонн кормовых добавок из Китая, на которые отсутствовали подтверждающие их качество и безопасность документы. Груз вернули обратно на территорию КНР.

- С 5 по 6 июля 2025 года в пункте пропуска ЖДПП «Наушки» государственными инспекторами Управления Россельхознадзора предотвращен ввоз из Китая 47 т кормовых добавок (L-аргинин, L- триптофан). На продукцию отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность. В соответствии с Положением о ветеринарном контроле на границе, ввоз кормовых добавок осуществляются без ветеринарного сертификата, но в сопровождении документа, подтверждающего их качество и безопасность, который выдаёт предприятие-изготовитель.

В настоящее время груз возвращен на территорию КНР для подготовки необходимой документации, - прокомментировали в Россельхознадзоре республики.

Справочно:

L-аргинин и триптофан — кормовые добавки, которые используются для обогащения и балансирования рационов сельхозживотных, в том числе птиц, рыб и других животных. Аргинин используется мышцами в качестве дополнительного источника энергии и является одним из главных компонентов в росте и синтезе тканей тела. Триптофан создает мышечный белок, белок антител иммунной системы, регулирует функцию эндокринного аппарата, стимулирует выработку гормона роста.

Фото: Россельхознадзор по РБ

 

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