В Бурятии районные чиновники бездействовали три года

Баунтовский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к местным властям. Он касался предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям.Как выяснилось на суде, в 2022 году в Баунтовском районе были сформированы земельные участки для многодетных семей, в том числе в селах Багдарин и Романовка. Однако фактически они многодетным не предоставлялись, поскольку к ним не подвели электричество.«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению многодетным семьям, отнесено к вопросам местного значения органа местного самоуправления. В этой связи суд согласился с доводами прокурора о бездействии местных властей и нарушении прав многодетных граждан на своевременную реализацию права на бесплатное предоставление земельных участков. Решением суда на администрацию Баунтовского района возложена обязанность обеспечить земельные участки для многодетных семей электроснабжением в течение 12 месяцев со дня вступления решений в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.