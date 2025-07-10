В Бурятии семью с детьми на лодке пришлось выручать местным спасателям

В Бурятии сотрудники МЧС России спасли семью с двумя детьми, оказавшихся в плену водной стихии. Они вышли на рыбалку на лодке в дельту Селенги 6 июня, но сильный ветер не позволил им вернуться на берег - мотор быстро забили водоросли, а уйти на веслах не хватило сил.

Терпящие бедствие обратились за помощью на 112. На лодке Фаворит спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда отбуксировали пострадавших на сушу.

В одном из местных пабликов в соцсетях семья оставила благодарность спасателям:

- Большое спасибо ребятам за профессионализм и неравнодушие, пусть они обернутся вам многократной удачей. И спасибо всем службам, за оперативность и организацию помощи, - написали спасенные.

Фото: МЧС РБ