Супружеские пары из Бурятии получили медали «За любовь и верность»

В День семьи любви и верности медалями «За любовь и верность» были удостоены 75 семей России. В их числе две супружеские пары из Прибайкальского района Бурятии.

Сергей Георгиевич и Татьяна Сергеевна Усачёвы, состоящие в браке уже 45 лет, получили заслуженную награду на торжественном мероприятии в Улан-Удэ.

- Ровно столько мы живем вместе в любви и согласии, считаю, что достойно воспитали семерых детей, а теперь помогаем в воспитании 18 внуков и одного правнука. Все дети получили достойное образование. Мой муж активно участвует в общественной жизни сельского поселения, с 1979 года и по настоящее время является депутатом Гремячинского сельского поселения. Также с 2013 года является помощником депутата Народного хурала Республики Бурятия. А я всегда и во всем поддерживаю супруга, - говорит Татьяна Сергеевна.

Вторая супружеская пара, удостоенная высокой награды – семья Турунтаевых Юрия Ивановича и Галины Павловны.

- Мы поженились 59 лет назад, кажется, что это было как вчера. Вместе с мужем воспитали 4 детей, у нас - две дочери и два сына, - рассказывает многодетная мама. - Сегодня нас радуют 10 внуков и 2 правнука. Мой супруг всю жизнь проработал в лесхозе, был директором. Я рядом с ним - экономистом. Годы пролетели незаметно, главная наша сила в семье, в наших детях и внуках.

В честь праздника были награждены и другие семейные пары, которые прожили вместе 40-50 лет. Каждой семье в торжественной обстановке были вручены благодарственные письма, памятные подарки и букеты ромашек, ставшие символом семьи, любви и верности.

Фото: loon.site