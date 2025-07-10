Общество 10.07.2025 в 10:49

На беременную девушку в трамвае Улан-Удэ распылили перцовый баллончик

Попросив уступить ей место, она стала участницей опасного конфликта
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Текст: Елена Кокорина
На беременную девушку в трамвае Улан-Удэ распылили перцовый баллончик

Днём в трамвайном вагоне, следующем по маршруту в Октябрьском районе Улан-Удэ, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии кондуктор сообщила, что в салоне между тремя пассажирками произошёл конфликт.

- Беременная женщина с ребёнком попросила уступить ей место молодую девушку. На что та в грубой форме отказала на просьбу. За беременную заступилась её мать и пыталась дать пощёчину девушке. Девушка достала перцовый баллончик и распылила в лицо беременной девушке и ребёнку. Кондуктор тут же нажала кнопку тревожной сигнализации. Пассажиры отобрали баллончик у девушки, но она выбежала из трамвая, - рассказали в Росгвардии республики.

Позднее девушку задержали. Всех участников конфликта доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото: loon.site

 

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