На беременную девушку в трамвае Улан-Удэ распылили перцовый баллончик

Днём в трамвайном вагоне, следующем по маршруту в Октябрьском районе Улан-Удэ, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии кондуктор сообщила, что в салоне между тремя пассажирками произошёл конфликт.

- Беременная женщина с ребёнком попросила уступить ей место молодую девушку. На что та в грубой форме отказала на просьбу. За беременную заступилась её мать и пыталась дать пощёчину девушке. Девушка достала перцовый баллончик и распылила в лицо беременной девушке и ребёнку. Кондуктор тут же нажала кнопку тревожной сигнализации. Пассажиры отобрали баллончик у девушки, но она выбежала из трамвая, - рассказали в Росгвардии республики.

Позднее девушку задержали. Всех участников конфликта доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото: loon.site