Мэр Улан-Удэ поручил устранить дефекты на дорогах

На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал распоряжение ликвидировать ямы и повреждения дорожного покрытия.– Надо отремонтировать дороги по ул. Сахьяновой, Боевая после размыва. Также около Центрального рынка сузили полосу. Нужно расширить, чтобы не было пробок и восстановить нормальный транспортный поток, – сказал мэр.Как отметили в пресс-службе мэрии, поручения градоначальника зафиксированы в протоколе, установлены конкретные сроки устранения дефектов и контроля качества выполненных ремонтных мероприятий.