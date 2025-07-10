Общество 10.07.2025 в 11:22

Мэр Улан-Удэ поручил устранить дефекты на дорогах

Для выполнения распоряжений градоначальника отвели конкретные сроки
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил устранить дефекты на дорогах
Фото: скриншот видео
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал распоряжение ликвидировать ямы и повреждения дорожного покрытия.

– Надо отремонтировать дороги по ул. Сахьяновой, Боевая после размыва. Также около Центрального рынка сузили полосу. Нужно расширить, чтобы не было пробок и восстановить нормальный транспортный поток, – сказал мэр.

Как отметили в пресс-службе мэрии, поручения градоначальника зафиксированы в протоколе, установлены конкретные сроки устранения дефектов и контроля качества выполненных ремонтных мероприятий.
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