В Кабанском районе благоустраивают Парк победы

В Кабанском районе в поселке Каменск благоустраивают Парк Победы. Дизайн-проект парка победил в III Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для населенных пунктов Дальневосточного федерального округа. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В ходе рабочей поездки глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел благоустройство нового парка. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В парке появятся зоны отдыха, мемориал со стелой и памятными табличками, детская площадка, место для ярмарок и уличных мероприятий.

Также предусмотрено озеленение, установка освещения, удобные маршруты для прогулок, включая доступность для маломобильных посетителей. До старта работ прошли обсуждения с жителями — их предложения легли в основу проекта.

Открытие запланировано на сентябрь 2025 года.

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии