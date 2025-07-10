В России рухнуло производство водки и коньяка

В России рушится производство водки, что не может не радовать врачей и полицейских. Многие проблемы у них связаны с высоким потреблением крепкого спиртного.За первое полугодие производители сократили выпуск водки почти на 11%, а коньяка — сразу на 17%, подсчитали в Росалкогольтабакконтроле, сообщается на сайте ведомства. Эксперты объясняют снижение производства повышением акцизов и увеличением минимальных розничных цен на 17%. Ещё одной причиной обвала производства оказалось поколение зуммеров (рождённых в нулевые годы), которые не хотят пить напиток «для старперов» и чувствовать себя «скуфами».Производство же лёгких спиртных напитков в России осталось практически на том же уровне.В Бурятии потребление алкоголя тоже снижается - в результате ограничительных мер правительства республики, введённых с 1 марта 2025 года.