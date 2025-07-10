Общество 10.07.2025 в 12:28
В России рухнуло производство водки и коньяка
Молодое поколение отказывается потреблять «напитки для скуфов»
Текст: Иван Иванов
В России рушится производство водки, что не может не радовать врачей и полицейских. Многие проблемы у них связаны с высоким потреблением крепкого спиртного.
За первое полугодие производители сократили выпуск водки почти на 11%, а коньяка — сразу на 17%, подсчитали в Росалкогольтабакконтроле, сообщается на сайте ведомства. Эксперты объясняют снижение производства повышением акцизов и увеличением минимальных розничных цен на 17%. Ещё одной причиной обвала производства оказалось поколение зуммеров (рождённых в нулевые годы), которые не хотят пить напиток «для старперов» и чувствовать себя «скуфами».
Производство же лёгких спиртных напитков в России осталось практически на том же уровне.
В Бурятии потребление алкоголя тоже снижается - в результате ограничительных мер правительства республики, введённых с 1 марта 2025 года.
За первое полугодие производители сократили выпуск водки почти на 11%, а коньяка — сразу на 17%, подсчитали в Росалкогольтабакконтроле, сообщается на сайте ведомства. Эксперты объясняют снижение производства повышением акцизов и увеличением минимальных розничных цен на 17%. Ещё одной причиной обвала производства оказалось поколение зуммеров (рождённых в нулевые годы), которые не хотят пить напиток «для старперов» и чувствовать себя «скуфами».
Производство же лёгких спиртных напитков в России осталось практически на том же уровне.
В Бурятии потребление алкоголя тоже снижается - в результате ограничительных мер правительства республики, введённых с 1 марта 2025 года.
Тегиалкоголь