В Бурятии назвали район, где страшно ездить

В Бурятии за первую половину этого года задержано более 3,6 тысяч пьяных водителей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД республики Леонид Минаев.Всего за полгода в регионе произошло 416 ДТП, в которых 61 человек погиб, еще 520 получили травмы. При этом число погибших в этом году существенно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда в результате аварий скончался 41 человек.«Каждое четвертое ДТП и каждый третий смертельный случай на дорогах нашей республики произошли по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», - отметил Леонид Минаев. В цифрах это 96 аварий, в которых погибли 23 человека.Наиболее неблагоприятная обстановка с пьяными водителями сложилась в Заиграевском районе, где зарегистрировано 15 ДТП с их участием, а также в Кяхтинском районе и Улан-Удэ. Там зафиксировано по 10 происшествий.«К сожалению, несмотря на ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде, как вы знаете, с 1 января штраф увеличился с 30 тысяч до 45 тысяч рублей, говорить о повышении сознательности граждан еще рано», - констатировал Леонид Минаев.Он также напомнил о конфискации транспорта у водителей, повторно севших за руль пьяными. Так, в прошлом году было конфисковано 381 транспортное средство, в этом - более 35 автомашин.