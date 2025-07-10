Общество 10.07.2025 в 13:18

В Бурятии назвали район, где страшно ездить

Там происходит почти каждое шестое пьяное ДТП
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали район, где страшно ездить
Фото: freepik.com
В Бурятии за первую половину этого года задержано более 3,6 тысяч пьяных водителей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД республики Леонид Минаев.

Всего за полгода в регионе произошло 416 ДТП, в которых 61 человек погиб, еще 520 получили травмы. При этом число погибших в этом году существенно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда в результате аварий скончался 41 человек.

«Каждое четвертое ДТП и каждый третий смертельный случай на дорогах нашей республики произошли по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», - отметил Леонид Минаев. В цифрах это 96 аварий, в которых погибли 23 человека.

Наиболее неблагоприятная обстановка с пьяными водителями сложилась в Заиграевском районе, где зарегистрировано 15 ДТП с их участием, а также в Кяхтинском районе и Улан-Удэ. Там зафиксировано по 10 происшествий.

«К сожалению, несмотря на ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде, как вы знаете, с 1 января штраф увеличился с 30 тысяч до 45 тысяч рублей, говорить о повышении сознательности граждан еще рано», - констатировал Леонид Минаев.

Он также напомнил о конфискации транспорта у водителей, повторно севших за руль пьяными. Так, в прошлом году было конфисковано 381 транспортное средство, в этом - более 35 автомашин.
Теги
пьяные водители

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