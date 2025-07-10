Главный налоговик Бурятии встретился с вице-президентом «Опоры России»

9 июля состоялась рабочая встреча руководителя УФНС России по Республике Бурятия Ендона Жалсапова и вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», координатора по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергея Соколова. Также в ней приняли участие председатель регионального отделения «Опоры России» Владимир Манжуев и его заместитель Олег Нунай.В ходе встречи Ендон Жалсапов рассказал о том, как налоговые органы строят работу с малым и средним бизнесом, о мерах поддержки в части налогового администрирования, действующих в республике. Он отметил, что управление активно взаимодействует с региональным отделением «Опоры России», в том числе в рамках деятельности Общественного совета.В свою очередь, Сергей Соколов охарактеризовал связь налогового управления и «Опоры России» как живое и конструктивное сотрудничество. Он поделился планами поддержки со стороны «Опоры России» представителей малого и среднего бизнеса - участников СВО. Стороны наметили основные направления взаимодействия в этом направлении.