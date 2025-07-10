Общество 10.07.2025 в 15:14

Жительнице Бурятии выписали лекарство за 46 миллионов рублей

Препарат женщине-инвалиду должны были выдать бесплатно, но не сделали этого
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Текст: Андрей Константинов
Жительнице Бурятии выписали лекарство за 46 миллионов рублей
Фото: freepik.com
В Бурятии прокуратура вмешалась в ситуацию с жительницей Гусиноозерска, которой не выдали положенное ей по закону бесплатное лекарство. 

«Женщине, имеющей вторую группу инвалидности, назначили льготные лекарства, однако одно из них ей выдано не было. Стоимость препарата настолько высока - свыше 46 млн рублей, что самостоятельно купить его женщина не смогла бы», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с нарушением закона прокуратура обратилась в суд с требованием обязать центральную районную больницу обеспечить женщину данным препаратом. Суд иск надзорщиков удовлетворил. 

Как уточнили в прокуратуре, сейчас для приобретения препарата организованы закупочные процедуры.

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