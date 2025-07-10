Жительнице Бурятии выписали лекарство за 46 миллионов рублей

В Бурятии прокуратура вмешалась в ситуацию с жительницей Гусиноозерска, которой не выдали положенное ей по закону бесплатное лекарство.«Женщине, имеющей вторую группу инвалидности, назначили льготные лекарства, однако одно из них ей выдано не было. Стоимость препарата настолько высока - свыше 46 млн рублей, что самостоятельно купить его женщина не смогла бы», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с нарушением закона прокуратура обратилась в суд с требованием обязать центральную районную больницу обеспечить женщину данным препаратом. Суд иск надзорщиков удовлетворил.Как уточнили в прокуратуре, сейчас для приобретения препарата организованы закупочные процедуры.