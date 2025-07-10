В центре Улан-Удэ появился пруд

В Улан-Удэ на Мемориале Победы запустили пруд и теперь там стало ещё уютнее, отметили в мэрии города.

- Пространство стало смотреться живее и гармоничнее: вода мягко циркулирует по новой системе, фильтрация доработана, а сам пруд стал настоящим украшением парка. Это часть гарантийных работ и подрядчик устраняет недочёты прошлого года. Подсеяли газон, где трава не взошла и настроили систему естественной циркуляции воды. Все работы ведутся под контролем Комитета городского хозяйства, - рассказали в мэрии.

Напомним, что еще в прошлом году на Мемориале Победы началось строительство зоны для отдыха горожан. Множество существенных недочетов при сдаче объекта повлекли не только недовольство горожан, но также привлекли внимание руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он дал поручение возбудить уголовное дело по нарушениям при строительстве парка.

Фото: мэрия города