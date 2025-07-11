В Бурятии электроэнергию стали брать по предоплате

В Улан-Удэ частным домам, которые резко сокращают потребление в летнее время, стали выставлять авансовые платежи на довольно высокие суммы. Начисляя «по среднему» - по очень выгодной схеме для сборщиков денег. По мнению экспертов, это позволяет им получить деньги вперед в виде так называемых «авансовых платежей», выгодно размещая деньги на депозитах.- Эту зиму дом отапливался электроэнергией. В январе 2025 года заплатил 15 тыс. рублей, в феврале - 12 тысяч, в марте - 9 тысяч. После окончания сезона, в апреле и мае, в доме не жил, котел был выключен, только включена сигнализация, практически ноль потребления, чуть больше 100 рублей, - рассказывает житель коттеджного поселка в Улан-Удэ. - Но после 20 июня пришел счет, что я якобы должен 6,3 тыс. рублей за электроэнергию в мае.Удивлению собственника дома не было предела. Откуда долг?Он написал жалобу в Читаэнергосбыт. В ответ ему сообщили, что «на конец расчетного периода по всем лицевым счетам автоматически формируется среднемесячное потребление, которое подлежит корректировке после поступления фактических показаний. Ежемесячную передачу показаний индивидуального прибора учета по вашему адресу осуществляет сетевая организация «Городские электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибири» с использованием автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). После передачи показаний сетевой организации начисление будет скорректировано».Эксперт Общественной палаты РБ Владимир Афанасьев сообщил, что «сетевики могут считать «по среднему», если показания энергетики из Россетей по каким-то причинам вовремя не сняли. В первую очередь речь идет о поселках, где приборы учета висят на столбах. Приборы снятия показаний должны быть и у потребителя, который может сам снимать показания и через личный кабинет передавать в Читаэнергосбыт.Вопрос в том, почему раньше энергетики в начале месяца снимали показания и передавали их для расчета, а теперь перестали передавать?- Это выгодно для оплаты «по среднему» за счет зимних месяцев, когда потребление высокое. Летом денег энергетикам поступает меньше, а потоки надо формировать. Конечно, большинство людей, увидев сумму «долга», спешат его «закрыть», тем самым отправляя сборщикам аванс практически на все лето. В масштабах региона это большие суммы. Организация может эти деньги положить на коммерческие депозиты и прокрутить, получив доход, а к осени за счет начала отопительного сезона, при увеличении ежемесячного потребления дома, «долг» будет погашен, - сообщил улан-удэнский экономист Николай Тетерин.По его словам, «если бы население в обратном порядке взяло «авансовые» с энергетиков, то это было бы расценено как неосновательное обогащение. А здесь они попользуются деньгами в период низкого потребления, и все нормально. По линии защиты прав потребителей к ним претензий не будет у проверяющих».