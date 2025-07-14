В Улан-Удэ ЖКХ-скандал дошел до генерала Кудинова

Жителей Бурятии уже сложно удивить скандалами в сфере ЖКХ, хотя ситуация продолжает повторяться из года в год. Например, тарифы на коммунальные услуги выросли в очередной раз с июля, причем их рост напоминает скорее полет стрелы из арбалета, чем постепенное увеличение. К августу, когда жителям нашей республики придут квитанции за текущий месяц, многие вновь почувствуют, насколько тоньше стали их кошельки.Цены на продукты питания, дрова, проезд в общественном транспорте, автомобильное топливо, недвижимость и т. д. катятся на простого жителя Бурятии одним большим комом. Однако сейчас поговорим исключительно про ЖКХ… Причем некоторые проблемы носят системный характер. Наподобие того, о котором не раз писали – в Улан-Удэ много лет крайне неубедительно развивалось положение с обеспечением многоквартирных домов общедомовыми теплосчетчиками.В целом самые разные истории то и дело доходят до страниц газет. Взять хотя бы МУП «Водоканал», которое сотрясали уголовные страсти вокруг двух директоров. Ну или самый свежий скандал с ПАО «ТГК-14».Напомним, что прокуратура Бурятии направила в Верховный суд республики административное исковое заявление об оспаривании тарифов энергетической компании. «Выявлено, что тарифы ТГК-14 на 2024 и 2025 годы установлены в завышенном размере. Республиканской службой по тарифам не были исключены 1,3 млрд рублей экономически необоснованных доходов из необходимой валовой выручки предприятия, что повлекло завышение конечных тарифов на 25%», - сообщали правоохранители.Каков будет исход судебного противостояния, предсказать невозможно. Здесь интересно то, что заявление в прокуратуру подано самой Республиканской службой по тарифам, которая и выявила лишние расходы, заложенные в тариф.Но есть и другие ситуации, на которые жители республики хотят привлечь внимание правоохранителей. Например, улан-удэнец Александр Сумкин недавно обратился к министру внутренних дел Бурятии генералу Кудинову с заявлением. Гражданин обращает внимание главного полицейского нашей республики на скандал с собранием собственников квартир в доме по ул. Конечной, 3 (Октябрьский район г. Улан-Удэ).Речь идет о собрании собственников, которое прошло в доме 22 февраля текущего года. Как известно, требования к порядку подготовки таких собраний и их проведению давно определены федеральным законодательством. Следовательно, они подлежат безусловному исполнению.Прежде всего горожанин отмечает, что инициатором собрания выступила временная управляющая компания «Родной город». Главным вопросом стало избрание с 1 апреля 2025 года новой «управляшки» для обслуживания МКД. На эту роль выдвигалась кандидатура ООО «Паритет-Плюс».По итогам собрания документы на закрепление дома за «Паритетом-Плюс» ушли в республиканские органы власти.«Госстройжилнадзор отказал в приеме протокола собрания, сданного ООО «Паритет-Плюс». И не включил МКД Конечная, 3, с 1 апреля 2025 года в реестр ООО «Паритет-Плюс», - написал гражданин министру внутренних дел. Судя по всему, тогда у республиканского контролирующего органа возникли вопросы к пакету документов. Однако вскоре Александр Сумкин узнал от председателя совета многоквартирного дома, что, начиная с июня, их дом все же включен в реестр «Паритета-Плюс».Начав разбираться в происходящих событиях, он позвонил в Госстройжилнадзор Бурятии и поинтересовался, на основании чего это произошло.«Мне ответили, что ООО «Паритет-Плюс» донес акт о размещении сообщения о (предстоящем. - Прим. ред.) проведении общего собрания собственников», - написал улан-удэнец генералу Кудинову.Он указал, что, согласно Жилищному кодексу России, сообщения о проведении собрания собственников должны вывешиваться не менее, чем за десять дней до такого события. Сумкин запросил у «новопришедшей» на дом «управляшки» акты о размещении сообщений, и ее директор Ирина Жерлова выслала копии.Копии представляли собой четыре небольших таблички, в которых утверждалось, что объявления были размещены 12.02.2025 в подъездах, и этот факт заверили своими подписями 15 собственников из 15 квартир.Возмущенный Александр Сумкин обратился к соседям по дому, чьи подписи фигурировали в табличках. Кто-то из них на лето уехал на дачу, но большинство ему удалось опросить.«При опросе жителей, подписавших акт, выяснилось, что подписи они ставили не 12 февраля, а в апреле 2025 года. У нас сообщения были размещены за три дня до проведения ОСС, что является нарушением жилищного законодательства», - написал гражданин генералу Олегу Кудинову о результатах своего небольшого расследования.Улан-удэнец попросил министра внутренних дел провести проверку по факту подлога документов и привлечь к ответственности лиц, совершивших преступление. При этом он подчеркнул, что предупрежден об ответственности за ложный донос.Кроме того, гражданин попросил генерала поставить дело на контроль. Для дома, в котором проживает Сумкин (как и лично для него), это не первый скандал, который вспыхивает вокруг собраний, где проходит процедура выбора «управляшки».Чего стоит, например, одно из прошлых… В протоколе инициатором проведения собрания указали Александра Сумкина. Мужчина, узнав, что его упомянули в таком статусе, возмутился (ведь он не являлся инициатором. - Прим. ред.) и начал обращаться в разные инстанции. Хотел, чтобы кто-нибудь нашел фальсификаторов.Как вы можете догадаться, гражданин тогда ничего не добился. «Управляшка», пришедшая по итогам собрания на управление МКД по ул. Конечной, 3, так и осталась на доме. Теперь понимаете, уважаемые читатели, почему Сумкин попросил министра поставить дело на контроль? Он надеется, что под бдительным оком генерала история с подписями будет тщательно расследована. Что ж, время покажет…Кроме того, улан-удэнец обратился к прокурору Октябрьского района г. Улан-Удэ. Он рассказал ему все то же самое.«Прошу проверить, соответствует ли Жилищному кодексу РФ оформление актов о размещении сообщений задним числом после проведения ОСС и завершения голосования. Прошу проверить, не подпадает ли данное деяние ООО «Паритет-Плюс» и ООО «Родной город» под подлог документов и фальсификацию. В случае нарушения ЖК РФ принять меры прокурорского реагирования», - написал гражданин.Под текстом обращения к районному прокурору подписался не только сам Сумкин, но и практически все те люди, чьи подписи фигурируют в упомянутых табличках актов, которые «управляшка» выслала нашему собеседнику в виде копий. Люди указывают свои Ф. И. О., номера квартир, ставят подписи. «Я <…> поставила свою подпись в акте не 12 февраля 2025 года, а в конце апреля 2025 года», - пишет одна из собственников. В том же ключе выражают свою позицию и остальные подписавшиеся.Копию обращения к «октябрьскому» прокурору Александр Сумкин, кстати, приложил к заявлению в адрес Кудинова (чтобы полицейский генерал тоже прочел, что люди подписывались под актами не 12 февраля, а позже. - Прим. ред.).Ладно, если бы документы были похожими по смыслу. Но нет - подписи этих граждан нашей страны стоят под двумя документами, которые противоречат друг другу. И эти бумаги нельзя назвать малозначительными. Здесь фактически затронуты бизнес-интересы коммерческой фирмы, стремящейся «зайти» на обслуживание чужого имущества по ул. Конечной, 3 и зарабатывать деньги.Управление общим имуществом МКД - это, как известно, самый настоящий ЖКХ-бизнес с солидными оборотами. Каковы будут действия прокуратуры, тоже вскоре увидим.Между прочим, к протоколу того самого собрания собственников квартир опять же возникали претензии по поводу подписи.В контексте компаний «Паритет-Плюс» и «Родной город» надо иметь в виду, что они знакомы друг другу. В январе текущего года фирмы сотрудничали при замене старых дверей в подъездах на пластиковые входные группы. Стоимость замены - 268 480 рублей. МКД был под управлением временной «управляшки» «Родной город», но замену произвел «Паритет-Плюс».«Кто принял решение, что на МКД по ул. Конечной, 3, надо поставить пластиковые входные группы?» - спросил Сумкин директора временной «управляшки» Дмитрия Сахинова. «Решение общего собрания об установке входных групп отсутствует», - признался Сахинов.Жильцы до сих пор не понимают, законно ли временная «управляшка» провела «дверную операцию». Есть мнение, что «Родному городу» следовало сначала получить согласие собственников и только потом действовать. Времена сейчас не самые легкие. Вдруг люди высказались бы против того, чтобы именно сейчас тратить деньги на двери, и предложили бы отложить модернизацию на несколько лет позже?Пока что ЖКХ-система Бурятии продолжает демонстрировать комплексные проблемы - от завышенных тарифов до откровенных махинаций с документами. Несмотря на попытки прокуратуры и активность отдельных жителей, коррупционные схемы, фальсификации собраний и необоснованные траты остаются нормой. История с домом на ул. Конечной, 3 - лишь один из примеров, показывающий, как управляющие компании игнорируют закон, а жители годами борются за элементарную прозрачность. Пока правоохранители ограничиваются точечными проверками, доверие к отрасли тает, а счета растут.