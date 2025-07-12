В Бурятии настал животный апокалипсис

- Чтобы взыскать ущерб, нужно доказать, что водитель не мог предотвратить наезд. Если же была возможность избежать ДТП, скорее всего, суд откажет в удовлетворении иска, - разъясняет адвокат.











Столкновения автомобилей с животными на трассах в Бурятии, к сожалению, не редкость. Виной всему - безответственное отношение владельцев скота, которые отправляют его на выпас без присмотра. Остается надеяться, что повышенные штрафы и новые «штрафстоянки» смогут вразумить беспечных фермеров.





Фото: "Номер один" и ГИБДД Бурятии

Совсем недавно дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь известного юмориста Валерия Гуляева. Трагедия произошла в Забайкалье. Напомним, ночью на дорогу внезапно выбежали лошади, и водитель врезался в животных, не успев экстренно затормозить. В Бурятии с начала года произошло уже 56 ДТП с участием скота. О том, как власти защищают граждан от блуждающих по трассам буренок и лошадей, а также что делать в случае ДТП с животным, расскажет «Номер один».Жители республики, как городские, так и сельские, давно привыкли жить бок о бок с разными видами скота. Сельскохозяйственных животных держат многие жители частного сектора Улан-Удэ. Периодически КРС можно встретить и на городских улицах. Несколько лет назад гуляющих коров наблюдали на ул. Бабушкина, недалеко от бизнес-инкубатора. А уж на Левобережье буренкам и вовсе раздолье. Однако вся эта умиляющая глаз картина не радует автомобилистов.Ситуация со свободно разгуливающим скотом обостряется летом, когда жители республики массово выезжают на отдых за город - на Щучье и Гусиное озера, на Байкал, в прочие места. Прокатиться с ветерком зачастую мешают животные, которые «вразвалочку» переходят трассу. И если в дневное время это просто немного раздражает, то в сумерки и ночью такая встреча с животными может быть смертельно опасной.Согласно законодательству, весь скот должен пастись на огороженном пастбище под присмотром владельца или пастуха. Фермеры же зачастую экономят на услугах пастуха, на постройку ограждений тоже нужны деньги… Вот и ходят-бродят коровы, лошади, бараны и прочие животные сами по себе.Между тем в Минсельхозе Бурятии отмечают, что неорганизованный выпас создает угрозу эпизоотической безопасности региона, приводит к дорожно-транспортным происшествиям и массовым потравам посевов.- Правила выпаса скота утверждены еще в 2010 году, однако из 279 сельских поселений республики выпас организован лишь в 105 (38%), а в 174 (62%) - отсутствует. Для решения проблемы власти республики принимают комплексные меры. В 2023 году увеличили штрафы за нарушения правил выпаса. Теперь штрафы варьируются с 3 до 5 тысяч на граждан, для юридических лиц они достигают 100 тыс. рублей. В 2024 году было составлено 285 протоколов. Наложено штрафов на 835 тыс. рублей, - сообщили нашему изданию в Минсельхозе Бурятии.Однако штрафы, судя по всему, не очень-то помогают в борьбе с безответственными владельцами скотины. Год от года число ДТП с участием животных на дорогах республики только растет. Если в 2024 году было 214 ДТП с животными, то в этом году их произошло уже 56.Всем известно, что автомобили водителей-нарушителей обычно направляются на штрафстоянки. Подобные места есть и для животных. Поэтому один из способов борьбы с нарушениями - изъятие скота с мест несанкционированного выпаса и содержание его на своеобразной «штрафстоянке».В Бурятии, по поручению Алексея Цыденова, создаются пункты временного содержания, так называемые «штрафстоянки» для безнадзорных животных.- Передовым в решении этого вопроса стал Иволгинский район. Главы всех шести сельских поселений определили 32 места выпаса. А в 2022 году здесь оборудовали пункт временного содержания скота, работают подрядчики по отлову животных с использованием специальной техники и снотворного, исключающих травмирование скота. На законодательном уровне введена идентификация сельхозживотных методом чипирования. Закуплено восемь сканеров для считывания чипов, что позволяет быстро находить хозяев безнадзорного скота, - рассказали нам в Минсельхозе Бурятии.Сутки содержания одной головы на «штрафстоянке» в среднем обходятся подрядчику в 1925 рублей.- С конца 2022 года по настоящее время по фактам неорганизованного выпаса изъято и доставлено в пункт временного содержания 14 голов скота. В том числе десять голов КРС, четыре лошади. Комиссия в течение трех дней со дня изъятия безнадзорного сельскохозяйственного животного принимает меры по розыску собственника, - поделились подробностями дальнейшей судьбы «задержанного» скота в администрации Иволгинского района. - Если владелец или место его пребывания неизвестны, подрядная организация не позднее трех дней с момента задержания должна заявить об обнаруженных животных в МВД или в администрацию района. Далее участковый принимает меры к розыску собственника, а Иволгинский филиал ветеринарии «БРСББЖ» проверяет информацию в базе данных зарегистрированных/вакцинированных животных. Также информация о задержанном скоте размещается в местной газете и в телеграм-группах.Результаты говорят сами за себя: если в 2023 году в районе зафиксировано 46 ДТП с участием животных, то в 2024 - уже 34, а с начала этого года - всего шесть случаев. Прогнозируемое снижение аварийности к уровню 2023 года составит 65 - 70%.Сейчас «штрафстоянки», помимо Иволгинского района, есть в Закаменске, Кяхте и Северобайкальске. В других районах работы пока продолжаются. Главная проблема, мешающая появлению пунктов временного содержания скота во всех районах республики - отсутствие подрядной организации, которая бы занялась этим делом.С умом подошли к выпасу и в Тарбагатайском районе. Фермеры здесь договариваются и присматривают за животными по очереди или нанимают пастухов. Выпас животных налажен во всех девяти поселениях района.Еще одним эффективным решением стало использование электроизгородей. Эту инициативу поддерживает минсельхоз, компенсируя 50% стоимости оборудования. Так, огораживание 1 га площади ориентировочно обойдется в 2,5 тыс. рублей. Семеро фермеров Тарбагатайского района уже успешно применяют систему «электропастух» на своих угодьях.Этим защитным инструментом обзавелись также фермеры Бичурского, Джидинского и Кяхтинского районов.Сейчас в Бурятии есть два пути регистрации сельхозживотных – чипирование и биркование. Чипирование предпочтительнее – по нему быстро можно установить владельца животного. С бирками же много путаницы. Зачастую бирка сельхозживотного находится в кармане его владельца, а не на животном.В случае ДТП практически всегда владельцы животных начинают открещиваться от своей скотины.- Говорят обычно: «Это не моя корова», «Откуда знаю, чья? Прибилась недавно к моему стаду», «Докажите, что моя», - рассказывает aдвoкaт Кoллeгии aдвoкaтoв Pecпyблики Бypятия Николай Сунграпов о попытках нерадивых владельцев уйти от ответственности и ремонта автомобиля, пострадавшего от столкновения с их скотом.- По ДТП с животными люди обращаются довольно часто. Особенно много аварий с участием скота происходит летом. В основном дела связаны с возмещением материального ущерба, потому что автомобиль, как правило, получает серьезные механические повреждения. И возмещать ущерб в основном приходится владельцам животных. Такие ДТП часто происходят по дороге в Гусиноозерск, Мухоршибирский и Кабанский районы. В основном происходят столкновения автомобиля с лошадьми, - говорит Николай Сунграпов.Автомобилисты, попавшие в такое ДТП, могут взыскать затраты на ремонт своей «ласточки» с владельца животного. Но, как выяснилось, не всегда.Помимо невиновности в ДТП водителя, нужно еще установить владельца скота. А с этим часто бывают проблемы.Хорошо, если животное чипировано. Тогда возместить ущерб можно будет легко и быстро. Но не всегда собственники чипируют свой скот…Если чипа нет, нужно сначала установить, кому принадлежит животное. В этом случае вызывается ветеринар, он смотрит свои записи о вакцинации, фермерах, проживающих поблизости, и прочее и может определить, кому принадлежал скот. Если животное без чипа, владельцы до последнего отказываются признавать, что это именно их корова или лошадь.- Если собственник установлен, собираются материалы дела, готовится исковое заявление и направляется в суд по месту жительства ответчика, - перечисляет возможные варианты развития событий Николай Сунграпов. - Если же таковой не установлен, то исковое заявление подается либо на администрацию района, либо на администрацию поселения.В любом случае первое, что должен сделать водитель, столкнувшийся на проезжей части с животным, это вызвать ГАИ. Инспекторы осмотрят место ДТП, установят причины и последствия аварии, проанализируют, мог ли водитель предотвратить наезд. Затем собственник автомобиля должен произвести его оценку.- Если владелец скота неизвестен, нужно направить телеграмму о проведении оценочной экспертизы в администрацию района или поселения о том, что в дальнейшем им будет предъявлен иск. После экспертизы рассчитывается сумма ремонта и подается иск в суд. Если владелец установлен, то сначала водитель получает решение по административному делу, а потом на собственника скота направляется иск, - объясняет адвокат.Если в ДТП есть пострадавшие или погибшие, дело усложняется еще больше. Следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП, выясняется причина ДТП. Если был свободный выпас, возбуждается уголовное дело либо в отношении собственника, либо в отношении администрации.