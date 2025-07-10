Россияне из-за роста цен остались без заначек

Среди тех, кто всё же смог сформировать «подушку безопасности», 13% смогут прожить без зарплаты меньше месяца, 24% — от одного до двух месяцев, 12% — от трёх до шести месяцев.

Прожить от полугода до года смогут лишь 7%, а более года — только 6%. Об этом сообщает портал banki.ru. Одна из главных причин подобного положения - рост цен на продукты и товары, который не позволяет откладывать значимые суммы.

Хотя сбережения важны для непредвиденных расходов в период нарастающего экономического кризиса в стране.

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob было проведено с 30 июня по 8 июля 2025 года среди 1600 экономически активных совершеннолетних граждан страны.

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