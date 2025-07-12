Бурятия и Иркутск бьются за богатых путешественников

По оценке туроператоров, Иркутская область уступает Бурятии в ценовой политике. Конкуренцию усугубляют общий доступ к Байкалу, распределение туристических потоков и борьба за иностранных туристов, которые приносят бизнесу и стране в два-три раза больше прибыли.В Иркутской области растет поток туристов, но местные власти считают, что Бурятия может выиграть гонку за клиентов. Губернатор Игорь Кобзев поделился подробностями.- За 2024 год поток туристов увеличился более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. И наша задача создать условия для развития цивилизованного отдыха. Это крайне необходимо для сохранения Байкала, - отметил глава Приангарья.В том числе он пояснил, что для достижения этой цели в настоящее время совместно с региональным минэкономразвития прорабатывается вопрос расширения особой экономической зоны и привлечения новых резидентов. Кроме того, правительство области ведет активную работу по созданию обеспечивающей инфраструктуры на этой территории.Всего в Иркутской области за прошлый год отдохнуло 1,8 млн человек. Власти не особо раскрывают информацию о числе иностранных туристов, поскольку их количество после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной сократилось практически в десять раз. Правда в последнее время оно начало восстанавливаться за счет дружественного Китая.В допандемический период нашу страну посетило около 25 млн иностранных туристов. В 2020 году эта цифра существенно снизилась, а спустя еще год в страну въехало всего около 5 млн человек. Далее в 2022 и 2023 годах произошло очередное снижение турпотока. По итогу в 2024 году в страну приехало лишь 2,8 млн зарубежных путешественников.Иркутская область в прошлом году заняла шестое место по числу иностранных туристов среди всех регионов страны. Об этом стало известно благодаря сервису онлайн-бронирования отелей «Островок». Так, в 2024 году количество отдыхающих из-за рубежа выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом.Большой интерес у иностранцев по-прежнему вызывает Байкал, а Иркутск становится логичной точкой на маршруте к нему.- Приезжают в Иркутск туристы из Китая, Малайзии, Казахстана, Таиланда и Турции. Большинство гостей - 68% - предпочитает останавливаться в городских отелях, главным образом трех- и четырехзвездочных, на долю которых приходится около двух третей всех бронирований в гостиницах. Апартаменты и коттеджи бронируют 13% интуристов, 19% предпочитают хостелы, - поделились информацией в пресс-службе сервиса.Между тем представители иркутского бизнеса говорят о том, что их больше интересуют туристы из США и из других богатых стран. Внутренний же туризм часто считается менее выгодным.- По большому счету для страны внутренний турист из Москвы, когда он приезжает на Байкал, важен для Иркутской области и Бурятии, но для страны это ни о чем. Денег больше не становится… Что он у себя в Москве на ресторан потратит, что у нас. А вот иностранный турист привозит к нам необходимую валюту, и страна получает двойной эффект, - рассказал нашему изданию менеджер по туризму Александр Саловаров.Кроме того, по его словам, западные туристы зачастую тратят больше на экскурсии, сувениры, рестораны и другие услуги, что увеличивает общий доход от их пребывания. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), иностранные туристы в 2023 году за поездку оставляли в среднем 858 долларов США.Внутренние же туристы могут ограничиваться базовым проживанием и минимальными расходами.Директор туристической улан-удэнской компании Светлана Цыбикдоржиева также отмечает, что, несмотря на то, что внутренний туризм важен для развития региона и поддержания занятости, его экономическая отдача зачастую ниже по сравнению с иностранным туризмом.Цыбикдоржиева выделила возросший в этом году поток туристов из Китая в Бурятию в связи с восстановлением рынка, но подчеркнула факт того, что «ожидания были больше».В то же время внутренний туризм, который активно рос с 2022 года, может затормозиться. Ведь в периоды экономического спада внутренние туристы сокращают расходы или вообще отказываются от путешествий, что лишь снижает прибыльность. Сегодня на уровне правительства Российской Федерации заявлено о стагнации экономики и кризисе.Зарубежные путешественники зачастую принадлежат к более состоятельным слоям населения или гастролируют по миру с целью получения уникального опыта, что позволяет им тратить больше денег. Именно поэтому власти регионов развернули борьбу конкретно за иностранного туриста.Председатель комитета Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Марина Григорьева сообщила в СМИ, что «Иркутская область проигрывает ближайшему соседу - Бурятии - в плане ценообразования».По ее словам, республика субсидирует целый ряд направлений, которые помогают турбизнесу. Так, выделяются региональные деньги на вывоз твердых и жидких отходов, на подготовку к классификации, на обеспечение санитарными зонами и другие цели.- В Бурятии программа субсидирования из регионального бюджета очень емкая и большая. Порядка 200 млн рублей, по-моему, в этом году даже больше, Бурятия тратит на поддержку туристической и гостиничной отрасли. Поэтому, когда предприниматели получают субсидии, у них себестоимость продукта снижается. И они могут повышать стоимость своего номерного фонда не на 10 - 15%, а всего на 2 - 3%, - проинформировала Марина Григорьева.Между тем в нашем регионе, по данным Росстата, турпоток в 2024 году составил 510,8 тыс. человек, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозу министра туризма Республики Бурятия Алдара Доржиева, по итогам текущего года этот показатель должен составить 600 тыс. человек.В 2024 году, как отметили в минтуризма республики, осуществлена грантовая поддержка проектов по развитию экологического, сельского, социального туризма и продвижению туристского продукта. В настоящее время 12 победителей получили гранты на общую сумму 2,7 млн рублей. Профильное министерство оказывает поддержку муниципальным образованиям по благоустройству территорий.На сегодняшний день продолжается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Поддержано 18 проектов по созданию модульных гостиниц на общую сумму 445,3 млн рублей и создано 299 номеров.В 2024 году в рамках предоставления единой субсидии на развитие туристской инфраструктуры поддержан 31 проект на 94,3 млн рублей. На эти средства в том числе будет создано пять круглогодичных бассейнов, приобретено туристское оборудование, реализованы проекты по развитию доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями и другое.Председатель ассоциации туриндустрии Бурятии Вячеслав Дмитриев отмечает, что конкуренция между двумя регионами за иностранных туристов «нарастает».- У иркутян есть раскрученный Ольхон, они подают его на туристических площадках как сакральное место, и поток туда нарастает ежегодно, - говорит он. - Только в прошлые выходные там побывало 100 автобусов и автомобилей с китайскими туристами.По его словам, на увеличение потока туристов из Китая большое влияние оказывают прямые рейсы из Иркутска в китайские города (Пекин и Гонконг. - Прим. ред.), что для туристов имеет первостепенное значение.Когда аэропорт Улан-Удэ вернет фактический, а не на бумаге, статус международного аэропорта, то можно будет говорить о существенном потоке туристов из Китая в Бурятию. Пока же напомним, рейсы «Улан-Удэ – Пекин» не возобновляются с 2020 года. Пандемия COVID-19 давно закончилась, а самолеты из Пекина облетают столицу нашей республики и летят в Иркутск.Бурятия имеет огромные возможности для того, чтобы число туристов у нас было не меньше, если не больше, чем в Иркутской области, поскольку до нас быстрее долететь и берег Байкала в республике больше приспособлен для пляжного туризма, так как более пологий, и есть десятки туристических мест, которые дадут фору любой Листвянке и даже Ольхону. Один Чивыркуйский залив чего стоит, не говоря уже об Энхалуке, Горячинске и других местностях. Но пока один Ольхон дает в четыре раза больше туристов, чем вся Бурятия.Именно поэтому, как считают представители туриндустрии нашего региона, самое серьезное внимание местные власти должны обратить на стимулирование потока китайских туристов в Бурятии. И всерьез вернуться к вопросу создания международной игорной зоны на Байкале. Этот вопрос уже поднимался в 2016 году, но тогда денег в стране было много и от проекта отмахнулись. Теперь этот вопрос может быть снова поднят. И появятся и новые рейсы, и доходы, а республика наверняка выиграет у соседей гонку за иностранного туриста.