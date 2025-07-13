В Бурятии изучат хранителей Хамар-Дабана

2025 год неофициально провозглашен Годом изучения дикого северного оленя хамар-дабанской популяции. В рамках исследовательской программы Фонда «Озеро Байкал» и Байкальского заповедника запланированы сразу две экспедиции: летняя «По следам северного оленя» (28 июня - 7 июля) и зимняя «Где зимует северный олень?» (ноябрь-декабрь). Обе научные миссии направлены на сохранение уникального лесного подвида, находящегося под угрозой полного исчезновения.При содействии Фонда «Озеро Байкал» Байкальский заповедник инициировал масштабную научно-исследовательскую программу, направленную на сохранение хамар-дабанской группировки лесного подвида северного оленя. В Бурятии таким образом впервые запущен дистанционный мониторинг. Специалисты уже провели авиаучет и сейчас готовятся к отправке в экспедицию, чтобы изучать этих редких животных.Стоит отметить, что хамар-дабанская группировка представляет собой лесной подвид северного оленя, входящий в алтае-саянскую популяцию. Их общая численность насчитывает более 5 тыс. особей, распространенных на довольно обширной территории - от Горного Алтая и Республики Хакасия до Иркутской, Кемеровской областей и Красноярского края. При этом в Байкальском заповеднике этот вид имеет особый статус: он является единственным млекопитающим местной фауны, включенным в Красную книгу России.По экспертным данным научных сотрудников, у нас встречается не более 23 особей, и, если не принять оперативные и эффективные меры по сохранению этой узколокальной группировки, данный вид может полностью исчезнуть.- Мы объявляем о старте сразу двух масштабных экспедиций - летней и зимней, использующих комплексный подход к изучению ради сохранения. Северные олени Хамар-Дабана не просто редкие животные, это древние хранители наших священных гор, последние представители уникальной группы, где каждый бесценен. Этот вид - важнейшее звено экосистемы хребта Хамар-Дабан и объект биологического разнообразия Байкала, - поясняет генеральный директор Фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.Грядущие экспедиции - это нечто большее, чем научные выезды, сбор генетического и биологического материала, а также преодоление сотен километров горных троп. Это, скорее, уникальная возможность приоткрыть завесу тайны над жизнью редких оленей, шанс выявить главные опасности, с которыми они сталкиваются, и найти способы для их защиты.Оба исследования (летняя и зимняя экспедиции. - Прим. ред.) исключительно важны и тесно связаны друг с другом. Часть маршрута пройдет по одному из сложнейших горных участков хребта Хамар-Дабан.Во время летней вылазки научным сотрудникам предстоит обследовать около 100 км труднодоступных участков Байкальского заповедника. Чтобы добраться до мест обитания столь редкого вида животного, специалисты намерены преодолеть 400 км на автомобиле, 40 км на аэролодке и 15 км пешком. Полученные на этом этапе данные станут фундаментом для зимней работы, цель которой раскрыть ранее неизвестные особенности зимовок лесного подвида северного оленя.Перед учеными стоят три ключевые задачи. Во-первых, исследователям предстоит верифицировать известные места обитания оленей и выявить новые участки их концентрации, что крайне важно для разработки охранных мер. Особое внимание будет уделено анализу спутниковых снимков - полученные из космоса данные сравнят с реальными наблюдениями за снежниками, где животные традиционно скапливаются в летний период.Во-вторых, ученые проведут техническое обслуживание системы фотоловушек: проверят работоспособность установленных камер, заменят их при необходимости и настроят для непрерывного мониторинга.В-третьих, запланирован сбор биологических образцов, в частности экскрементов, для выявления паразитарных инфекций и оценки их воздействия на популяцию.Отдельным важным направлением станет обновление трех искусственных солонцов, поскольку минеральная подкормка играет критическую роль в физиологии оленей: способствует нормальному пищеварению и поддерживает репродуктивные функции, особенно у беременных и кормящих самок. Качество минерального питания напрямую влияет на показатели выживаемости молодняка, что делает эту работу особенно значимой для сохранения уязвимой популяции.Вторая экспедиция «Где зимует северный олень?» запланирована на ноябрь-декабрь 2025 года. Поездки подобного рода ранее не проводились, и науке фактически ничего не известно о зимовке северных оленей.Для этой работы понадобится вертолет. Сначала члены экспедиции совершат облет потенциальных мест обитания этих уникальных животных и проведут авиаучет обнаруженных особей. Затем они высадятся на научном стационаре в горной местности, а возвращаться будут на лыжах.В приоритете зимней экспедиции - комплексное изучение территорий сезонного пребывания оленей с использованием трех взаимодополняющих методов: авиационного мониторинга, наземных исследований и фотофиксации. Научная группа сосредоточится на картографировании бесснежных участков - выдувов, служащих важными кормовыми базами, а также проведет лабораторный анализ собранных экскрементов для оценки степени зараженности популяции паразитами и ее влияния на жизнеспособность данного подвида.- Зимой подходы к горной тундре крайне труднодоступны, организовать пеший мониторинг, даже на лыжах, очень сложно: зимовий для работы практически нет. Вот почему мы решили использовать авиацию для доставки к научному стационару в тундре. Пока мы знаем точно: летом эти животные постоянно находятся в горной тундре. Наши летние фотоловушки фиксируют их до октября-ноября, но потом их карты памяти переполняются. Часть камер из-за морозов зимой не работает, хотя на них есть записи северного оленя уже с апреля, - говорит руководитель экспедиции Алексей Китаев.То есть зимовка северного оленя - пока что настоящая загадка для науки. Впрочем, одно понятно наверняка: главная угроза для этой группировки с ноября по апрель - это обильные снега в лесу и на перевалах.- Предполагаем, что олени держатся на выдувах - участках, где снега мало или нет совсем, но мы никогда не обследовали эти места и не знаем размеров этих площадей, есть ли у оленей корм, какие там хищники. Все это нам только предстоит узнать, - добавляет Китаев.Совместный анализ результатов летних и зимних исследований откроет новые возможности для сохранения редкой популяции. Ученые получат уникальные данные: от уровня паразитарной нагрузки (по анализам экскрементов) до показателей воспроизводства (по наблюдениям за молодняком) и сезонной смертности. Особую ценность представляет сравнительный анализ, который выявит ключевые угрозы - от естественных факторов (хищники, бескормица) до антропогенного воздействия. Эти знания станут основой для научно обоснованной программы защиты северных оленей.Важнейшим итогом исследований будет создание детализированных карт распространения оленей с характеристикой их местообитаний и ресурсной базы. Годовой мониторинг позволит получить объективную картину текущего состояния уникальной хамар-дабанской популяции, разработать эффективные методы ее изучения и выработать конкретные рекомендации по сохранению этого редкого подвида в экосистеме Байкальского заповедника.На 2026 год исследователи запланировали новый этап работы - установку спутниковых ошейников на северных оленей. Такие устройства абсолютно безвредны для животных, но при этом предоставляют ученым бесценные данные: позволяют отслеживать передвижения, определять миграционные пути и выявлять возможные опасности для популяции.Параллельно участники проекта подготовят научные публикации по итогам экспедиций и проведут цикл обучающих семинаров для экспертов в области охраны природы, чтобы поделиться полученными результатами и практическими рекомендациями.- Мы ожидаем, что главным итогом совместной работы летней и зимней экспедиций 2025 года станет первая в истории комплексная научная база для сохранения хамар-дабанской группировки северного оленя. Эти взаимодополняющие данные нужны для охраны вида. Они станут основой плана конкретных действий по предотвращению исчезновения уникального краснокнижного вида оленя на берегах Байкала, - делится напоследок планами Анастасия Цветкова.