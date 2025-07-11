Общество 11.07.2025 в 09:58

В Улан-Удэ продолжает действовать особый противопожарный режим

В городских лесах ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ продолжает действовать особый противопожарный режим

В Улан-Удэ продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с этим в городских лесах ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств.

- В лесах и на прилегающих территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление пищи на открытом огне и углях, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Исключения составляют лишь работы по охране лесов от пожаров, их воспроизводству и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.

Ограничения особого противопожарного режима не распространяются на:

- сквозной проезд по дорогам общего пользования

- посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей

- тропы «Юбилейная» и «Здоровья» для скандинавской ходьбы.

Патрулирование городских лесов продолжается, в том числе в выходные и праздничные дни.

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».

 

Фото: Номер один

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