В Улан-Удэ продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с этим в городских лесах ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств.

- В лесах и на прилегающих территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление пищи на открытом огне и углях, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Исключения составляют лишь работы по охране лесов от пожаров, их воспроизводству и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.

Ограничения особого противопожарного режима не распространяются на:

- сквозной проезд по дорогам общего пользования

- посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей

- тропы «Юбилейная» и «Здоровья» для скандинавской ходьбы.

Патрулирование городских лесов продолжается, в том числе в выходные и праздничные дни.

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».

Фото: Номер один