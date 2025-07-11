Из Улан-Удэ в Геленджик не полетят

Аэропорт Геленджика, закрытый из-за начала СВО в феврале 2022 года, возобновит работу в скором времени, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и «Госкорпорации по ОрВД (организации воздушного движения - ИФ)», - заявили в ведомстве.

Точную дату открытия аэропорта в Минтрансе не сообщили. Источник «Интерфакса» в отрасли сказал ранее в среду, что первый рейс может быть обслужен 18 июля.

Росавиация уведомила авиакомпании, что аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.

При этом регулярные рейсы могут выполняться только в светлое время суток с 08:30 до 20:00 по московскому времени, заявили в ведомстве. Это ограничивает приём самолетов, кроме того, большая часть судов будет прилетать в аэропорт через Сочи. Это объясняется опасностью налетов БПЛА.

Что касается предполагаемого рейса из Улан-Удэ до Геленджика, то источник «Номер один» сообщил, что «маршрутная сетка формируется заранее и в этом году прямых рейсов между городами точно уже не будет».

Фото: loon.site