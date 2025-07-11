Общество 11.07.2025 в 10:20
В Улан-Удэ с мошенника из перинатального центра взыскали ущерб
Под воздействием приставов похищенные на контракте деньги пришлось вернуть
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали сумму причиненного ущерба с одного из сотрудников Республиканского перинатального центра, который был осужден в апреле 2025 года по делу о мошенничестве.
Напомним, в мае 2022 года должностные лица перинатального центра инициировали заключение договора на производство электроизмерительных работ в учреждении с подконтрольной коммерческой организацией, при этом завысив стоимость работ в 12 раз. Осенью 2022 года они приняли выполненные работы. На основании подписанных ими актов подрядчику перечислили деньги, предусмотренные договором. Таким образом, было похищено свыше 3 млн. рублей. В последующим деньги были обналичены и поделены между фигурантами. Злоумышленников разоблачили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ.
Поскольку добровольно ущерб осужденным был возмещен лишь частично, после вынесения приговора суда исполнительные документы направили в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания. К этому моменту сумма долга составляла 2,1 млн. рублей.
«В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил арест на банковские счета и вынесен запрет на регистрационные действия в отношении имущества осужденного. В результате применения комплекса мер принудительного исполнения сумма ущерба была выплачена в полном объеме. Помимо этого, был выплачен исполнительский сбор в размере 73 тыс. рублей», - сообщили в УФССП Бурятии.
Напомним, в мае 2022 года должностные лица перинатального центра инициировали заключение договора на производство электроизмерительных работ в учреждении с подконтрольной коммерческой организацией, при этом завысив стоимость работ в 12 раз. Осенью 2022 года они приняли выполненные работы. На основании подписанных ими актов подрядчику перечислили деньги, предусмотренные договором. Таким образом, было похищено свыше 3 млн. рублей. В последующим деньги были обналичены и поделены между фигурантами. Злоумышленников разоблачили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ.
Поскольку добровольно ущерб осужденным был возмещен лишь частично, после вынесения приговора суда исполнительные документы направили в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания. К этому моменту сумма долга составляла 2,1 млн. рублей.
«В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил арест на банковские счета и вынесен запрет на регистрационные действия в отношении имущества осужденного. В результате применения комплекса мер принудительного исполнения сумма ущерба была выплачена в полном объеме. Помимо этого, был выплачен исполнительский сбор в размере 73 тыс. рублей», - сообщили в УФССП Бурятии.