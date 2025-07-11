Общество 11.07.2025 в 10:30

Мэр Улан-Удэ: «Не боремся против торговли, а организуем»

Игорь Шутенков поручил определить места, где могут торговать дачники
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: «Не боремся против торговли, а организуем»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил районным администрациям, Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству определить места для законной торговли продукцией с приусадебных участков.

– Работу надо поставить на системный характер. Не боремся против торговли, а организуем. Рассмотреть возможности по Элеватору и другим улицам. Необходимо поддерживать порядок и контролировать безопасность товаров. Центральные улицы надо освободить от стихийных рынков, сохранив образ современного города, – сказал он.

В Железнодорожном районе запланирована установка навесов возле Элеватора, с продавцами уже достигнуты договоренности.

Сейчас в городе официально работают 18 специализированных площадок, расположенных преимущественно вблизи жилых районов и торговых зон. Полный перечень разрешенных мест можно уточнить в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству по телефонам: 44-30-06, 44-26-18.

Кроме того, ежегодно проходят ярмарки. Так, в предыдущем году состоялось семь мероприятий, в ходе которых фермеры продали свыше 170 тонн своей продукции, что существенно превышает показатели предыдущего периода, отметили в мэрии города.
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