Мэр Улан-Удэ: «Не боремся против торговли, а организуем»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил районным администрациям, Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству определить места для законной торговли продукцией с приусадебных участков.– Работу надо поставить на системный характер. Не боремся против торговли, а организуем. Рассмотреть возможности по Элеватору и другим улицам. Необходимо поддерживать порядок и контролировать безопасность товаров. Центральные улицы надо освободить от стихийных рынков, сохранив образ современного города, – сказал он.В Железнодорожном районе запланирована установка навесов возле Элеватора, с продавцами уже достигнуты договоренности.Сейчас в городе официально работают 18 специализированных площадок, расположенных преимущественно вблизи жилых районов и торговых зон. Полный перечень разрешенных мест можно уточнить в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству по телефонам: 44-30-06, 44-26-18.Кроме того, ежегодно проходят ярмарки. Так, в предыдущем году состоялось семь мероприятий, в ходе которых фермеры продали свыше 170 тонн своей продукции, что существенно превышает показатели предыдущего периода, отметили в мэрии города.