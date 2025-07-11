Общество 11.07.2025 в 11:17

Улан-удэнцев приглашают на ежедневные утренние зарядки в парк «Юбилейный»

Зарядки проходят ежедневно в 08.30 утра
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на ежедневные утренние зарядки в парк «Юбилейный»

Ежедневно в парке Юбилейном в 08.30 проходят утренние зарядки для жителей города, которые помогают поддерживать здоровье и активность (возрастное ограничение 12+).

Инструкторы центра физкультурно-массовой работы проводят занятия каждый будний день, ориентированные на людей пожилого возраста.

- Такие занятия, да и не только такие, а вообще подвижный образ жизни, здоровый образ жизни очень важны, не только возрастным людям, потому что есть закон природы: всё, что не работает, атрофируется, - отмечает инструктор по спорту Центра физкультурно - массовой работы г. Улан-Удэ Любовь Новоселова.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:

Ежедневно в 8:30 — зарядка возле сцены парка.

Вторник и четверг в 8:30 — цигун в лесной зоне за прудом «Цветок лотоса». Выбирайте подвижный образ жизни! Наши инструкторы вам помогут!

Присоединяйтесь к нашим утренним занятиям и начните день с энергии, движения и позитива! Пусть каждый ваш день будет наполнен здоровьем!

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

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