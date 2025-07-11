В Забайкалье разрешили ходить в сгоревшие леса

Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменен в Забайкальском крае, ситуация в регионе стабилизировалась, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Рослесхоз.«Введение в Забайкалье федерального режима ЧС позволило оперативно привлечь дополнительные силы для тушения лесных пожаров. Он действовал в регионе с 14 апреля. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась - действующих пожаров на землях лесного фонда не зарегистрировано. Лесопожарная обстановка находится на контроле. По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен», - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова.Как уточнили в ведомстве, всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы, отметили в Рослесхозе.